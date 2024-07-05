Песков: Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина. «Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную и последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон», – отметил Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, Орбан уже был в Киеве, а сейчас он находится в Москве. «Любопытно, он только что сказал, что все меньше становится стран, которые способны договориться с обеими сторонами», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».

Напомним, в пятницу Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией».