Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».8 комментариев
Песков: Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта
Москва высоко ценит твердое, понятное, последовательное желание премьера Венгрии Виктора Орбана сопоставить позиции обеих сторон конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павла Зарубина.
Интервью опубликовано в Telegram-канале Зарубина. «Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную и последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон», – отметил Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, Орбан уже был в Киеве, а сейчас он находится в Москве. «Любопытно, он только что сказал, что все меньше становится стран, которые способны договориться с обеими сторонами», – подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».
Напомним, в пятницу Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией».