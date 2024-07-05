Сунак заявил о скорой отставке с поста премьера Британии

Tекст: Алексей Дегтярев

Сунак заявил, что покинет пост лидера Консервативной партии, когда будут выполнены формальные процедуры по избранию его преемника, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

В скором времени он планирует встретиться с королем Карлом III и сложить с себя полномочия премьера.

Сунак также заявил, что хочет извиниться перед Британией.

Напомним, во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, он публично намекнул на то, что считает политика неудачником.