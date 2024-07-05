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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    5 июля 2024, 06:53 • Новости дня

    Во время атаки ВСУ на Курскую область пострадало здание музыкальной школы

    Во время атаки ВСУ на Курскую область пострадало здание музыкальной школы

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетной атаки со стороны ВСУ в Курской области были повреждены здания музыкальной школы и магазинов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    По его словам, в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалеку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал, передает ТАСС.

    Напомним, до этого курские власти объявили режим ракетной опасности в регионе.


    4 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о существовании в стране «нерукопожатных» деятелей культуры.

    По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.

    «Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.

    Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».

    В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

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    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

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    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

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    4 июля 2024, 07:48 • Новости дня
    Российский «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
    Российский «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты ракетного комплекса «Искандер» ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области, уничтожив украинский истребитель МиГ-29, средства поражения и инженерную технику, сообщает Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что удар был нанесен по стоянке авиационной техники на аэродроме.

    В июне средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ.

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    4 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Украинский военный вслед за сослуживцем сдался в плен в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен российским силам, вдохновившись поступком экс-сослуживца Максима Лихачева.

    По его словам, военнослужащего вывезли на позицию, оставили на месте и сообщили, что его должны забрать, однако его не встретили, передает РИА «Новости».

    «Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался… Я тоже хочу жить. Я тоже сложил оружие и пошел в сторону русских и сдался», – сказал он.

    Прудников добавил, что на украинской стороне ему угрожали расправой за то, что он хотел сдаться в плен.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Лихачев перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России. В июне Лихачев подал документы на получение российского гражданства.

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    5 июля 2024, 03:10 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали двое детей

    В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали двое детей

    Tекст: Максим Попов

    Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев, по последним данным, в Приморско-Ахтарске пострадали шесть мирных жителей, включая двух детей, которые были госпитализированы, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.


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    4 июля 2024, 23:17 • Новости дня
    Развожаев рассказал о ложных ракетах ВСУ в небе над Севастополем

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в эфире местного телеканала, что в сторону города были запущены ложные цели, имитирующие ракеты.

    По его словам, ВСУ использовали ложные ракеты, известные как «обманки», поэтому системы противовоздушной обороны не были задействованы, сообщает ТАСС.

    Известно, что в четверг воздушную тревогу в городе объявляли дважды. Первый раз сигнал об опасности звучал в течение двух минут, а второй – через 12 минут. При этом в городе не было слышно звуков работы систем противовоздушной обороны.

    Напомним, в понедельник Развожаев раскрыл последствия предыдущей попытки атаки ВСУ на Севастополь.


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    5 июля 2024, 02:49 • Новости дня
    Мощный взрыв произошел в Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    В городе Черноморск Одесской области Украины произошел мощный взрыв, сообщил телеканал ТСН.

    «Черноморск – мощный взрыв», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

    Кроме того, стало известно, что мощный взрыв раздался в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере Украины. Подробности не приводятся, комментариев от местных властей пока не поступало.

    Напомним, с 1.00 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

    Как ранее сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе повреждена портовая инфраструктура.


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    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    5 июля 2024, 04:46 • Новости дня
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot

    Tекст: Максим Попов

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, российские средства ПВО доказали свою эффективность в отражении ударов любых средств нападения противника. Он отметил, что разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные Украине странами НАТО, не смогли защитить назначенные объекты и противостоять современным российским средствам поражения, передает ТАСС.

    До этого Семенов сообщил, что Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России.


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    4 июля 2024, 10:09 • Новости дня
    БПЛА упал в спальном районе Белгорода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации, сообщил глава города Валентин Демидов.

    По его словам, обломки беспилотника оказались на проезжей части, по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.

    «Частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте работают оперативные службы», – сообщил Демидов.

    Ранее в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ загорелось здание автосервиса.

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    5 июля 2024, 04:20 • Новости дня
    Командующий ПВО назвал цели ВСУ при атаках ракетами ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, ракеты оснащены кассетными боевыми частями способны лететь на скорости три тысячи километров в час. Они летят к цели по сложной баллистической траектории, совершая противоракетные маневры на конечном участке полета, передает ТАСС.

    Генерал подчеркнул, что  применение таких таких ракет не только по военным, но и по гражданским объектам может быть связано с попыткой запугать население России.

    Напомним, российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS.

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    5 июля 2024, 05:16 • Новости дня
    ВСУ переключились на разрушение гражданских объектов в Запорожской области

    Рогов: украинские войска начали активно бомбить дома мирных граждан в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска перешли к «англосаксонской стратегии» в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в последнее время украинские войска своими ударами стремятся уничтожить гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня Рогов сообщил, что российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.


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    5 июля 2024, 01:50 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинские беспилотники в Краснодарском крае

    Tекст: Максим Попов

    Система противовоздушной обороны уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По предварительной информации, при падении обломков сбитых БПЛА на территории города были повреждены гражданские объекты. Сейчас на месте работают специальные службы, передает ТАСС.

    Напомним, в июне во время атаки украинских дронов на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС.


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    4 июля 2024, 23:41 • Новости дня
    ВСУ обстреляли натовскими снарядами жилой район Донецка

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибра 155 мм, которые используются странами НАТО, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК).

    В сообщении говорится, что обстрел был произведен из населенного пункта Галицыновка в направлении города Донецка. Всего было выпущено два снаряда, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что с начала суток ВСУ выпустили по Донецку не менее 18 снарядов калибра 155 мм. Четыре из них были кассетными.

    Напомним, в начале июля при обстреле ВСУ в Донецке пострадали сотрудники МЧС.


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