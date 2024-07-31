Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Белый дом заявил, что не знал о планах Израиля убить главу политбюро ХАМАС Ханию
Американское руководство якобы не знало о планах израильской стороны по убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон якобы не знал о планах Тель-Авива ударить по Тегерану с целью убийства Хании, заявил Кирби, передает ТАСС.
Он добавил, что Белый дом не считает обострение ситуации в этом регионе неизбежным, «нет никаких признаков того, что эскалация неминуема».
В среду в Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.