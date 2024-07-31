Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Помилованный немецкий террорист поблагодарил Лукашенко
Гражданин Германии Рико Кригер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который помиловал его.
Видеокадры с Кригером, которому сообщили о решении Лукашенко помиловать его, показал телеканал ОНТ. «Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», – сказал Кригер, расплакавшись, передает ТАСС.
В видеоматериале было показано, что с Кригера сняли наручники. На вопрос, как он себя чувствует, он ответил: «Гораздо лучше». Его попросили расписаться и поставить дату в документе, свидетельствующем об ознакомлении с принятым решением. «Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, и я не могу писать. Это самый лучший момент в моей жизни», – сказал мужчина.
Напомним, во вторник Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немецкого гражданина Рико Кригера.