Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Регионы России начали повышать единовременные выплаты контрактникам на СВО
В российских регионах после рекомендации президента РФ Владимира Путина начали повышать единовременные выплаты участникам специальной военной операции, заключившим контракт.
Власти ряда регионов уже приняли решение о существенном увеличении размеров единовременных выплат. Так, Чувашия и Саратовская область довели их до 500 тыс. рублей. В Красноярском крае и Удмуртии региональная выплата теперь составит 400 тыс. рублей, а в Липецкой области – 600 тыс. Наиболее щедрые предложения поступили из Кабардино-Балкарии (1,1 млн рублей) и Башкирии (1,2 млн рублей), передает РИА «Новости».
Ранее Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.