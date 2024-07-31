Кириенко ознакомился с ходом подготовки к учебному году в ЛНР

Tекст: Валерия Городецкая

В учреждении в прошлом году был восстановлен спортзал, разрушенный при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. В школе также отремонтировали пищеблок и оснастили его современным оборудованием.

Сейчас в здании делают косметический ремонт, облагораживают площадку перед школой. До начала нового учебного года в школе планируется оборудовать современные лаборатории по химии, физике и биологии.

Еще одним объектом, который посетил Кириенко, стала Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница. «Здание неоднократно целенаправленно обстреливали украинские боевики, пытаясь оставить наших граждан без медицинской помощи. Несмотря на это, врачи не останавливали свою работу даже в период активных боевых действий», – сообщил Пасечник.

Кириенко наградил Благодарственными письмами двух фельдшеров подстанции скорой медицинской помощи, старшую медсестру травматологического отделения и медсестру перевязочного отделения Северодонецкой центральной городской многопрофильной больницы.

Также три водителя Лисичанской станции скорой медицинской помощи получили Благодарности от Министра здравоохранения России. Награды передал заместитель министра Андрей Николаевич Плутницкий, который тоже посетил ЛНР.

Еще один из вопросов, который интересовал Кириенко, – работа автолавок в городе, находящемся вблизи линии боевого соприкосновения. В Северодонецке работает пять таких магазинов на колесах, которые были поставлены в республику Минпромторгом, чтобы обеспечить жителей необходимыми товарами по доступным ценам.

«Ознакомились с ассортиментом автолавок и с ценами на продукты. На прилавке много социальных товаров: хлеб, крупы, молочные и колбасные изделия. Цены на них существенно ниже, чем в стационарных магазинах», – сообщил глава ЛНР.

Кириенко также осмотрел местный Дворец культуры. В здании ДК, пострадавшем во время боевых действий, в этом году завершился капитальный ремонт. Его восстановили за счет средств федерального бюджета.