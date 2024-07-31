Конгрессмен Джонсон: Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

Tекст: Александра Юдина

По его словам, молчание администрации США в данной ситуации можно интерпретировать только как согласие с этим, передает ТАСС.

«У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Олимпиаде, но он отказался это сделать», – отметил Джонсон.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

