  • Новость часаМосква отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Добровинский: 100 детей Дурова не смогут претендовать на его богатство
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    Взрывы прогремели в Киеве
    ГУР Украины обещало подданство Британии подрывнику из Рязани
    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использование прокси в лице Украины.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    2 комментария
    31 июля 2024, 08:55 • Новости дня

    Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Конгрессмен Джонсон: Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание администрации США в ответ на бурную реакцию общественности на пародию на знаменитую фреску Леонардо да Винчи, показанную на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, расценивается как одобрение этих действий, заявил конгрессмен Майк Джонсон.

    По его словам, молчание администрации США в данной ситуации можно интерпретировать только как согласие с этим, передает ТАСС.

    «У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Олимпиаде, но он отказался это сделать», – отметил Джонсон.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Коментарии (7)
    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (33)
    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

    Коментарии (22)
    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

    Коментарии (19)
    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (17)
    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

    Коментарии (25)
    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

    Коментарии (6)
    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

    Коментарии (21)
    28 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

    Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.

    Коментарии (15)
    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (7)
    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Коментарии (6)
    29 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    По сообщению пресс-службы, оргкомитет ОИ, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть тренировки по триатлону, так как уровень качества воды не дает гарантий безопасности спортсменов, передает ТАСС.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

    Коментарии (9)
    29 июля 2024, 09:56 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады придумали способ спасти соревнования по триатлону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище, сообщили СМИ.

    Как сообщает портал sortiraparis.com, когда дождевая вода в больших количествах поступает в канализационную сеть, это повышает ее уровень в трубах, после чего стоки поступают в Сену, и в случае, если погода в Париже не улучшится, то соревнования по триатлону могут перенести на водный стадион «Вер-сюр-Марн», который будет использоваться для соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

    Издание отмечает, что существует и «план Б», по которому плавание из триатлона просто исключат, оставив лишь велогонку и бег.

    «Но прежде чем отказаться от плавания, соревнования сначала отложат на несколько дней в надежде, что ситуация улучшится. Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и надеяться, что течение Сены тоже успокоится», – сообщает портал.

    Ранее пресс-служба Олимпиады сообщила, что второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

    Коментарии (2)
    28 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    В оргкомитете Олимпиады извинились за церемонию открытия Игр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оргкомитет Олимпиады в Париже не хотел демонстрировать неуважение к кому-либо на церемонии открытия Игр, заявила директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

    По ее словам, организаторы не хотели выказать неуважение социальным группам, а наоборот – пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества, передает ТАСС.

    «И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», – сказала Дешам.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

    Коментарии (2)
    Главное
    НАТО решило разработать новую стратегию в отношении России
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области
    США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией
    Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи
    После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки
    Полиция Италии показала арестованный замок россиянина
    Балерина Волочкова назвала Пугачеву святой

    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

    Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем украинская разведка хвастается «битвой с Россией в Африке»

    Украинская военная разведка заявляет, что она причастна к нападению на бойцов российской ЧВК в Африке. Каким является военное присутствие Украины на Черном континенте, с какими противниками России она там взаимодействует и насколько это опасно для российских военных советников и добровольцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............