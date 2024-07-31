Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».34 комментария
Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде
Конгрессмен Джонсон: Белый дом молчанием одобрил скандал с пародией на «Тайную вечерю» на Олимпиаде
Молчание администрации США в ответ на бурную реакцию общественности на пародию на знаменитую фреску Леонардо да Винчи, показанную на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, расценивается как одобрение этих действий, заявил конгрессмен Майк Джонсон.
По его словам, молчание администрации США в данной ситуации можно интерпретировать только как согласие с этим, передает ТАСС.
«У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Олимпиаде, но он отказался это сделать», – отметил Джонсон.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.