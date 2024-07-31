Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».33 комментария
Госдеп не исключил применения против Грузии «акта Магнитского»
Помощник главы Госдепа О'Брайен не исключил введения новых санкций против Грузии
Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Грузии, помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что власти США активно рассматривают имеющиеся возможности в этой сфере.
На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен заявил, что санкции могут быть введены не только против «тех, кто извлекает выгоду из коррупции», но и «тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского». При этом он отказался «анонсировать что-либо». Как отметил О'Брайен, нынешним властям Грузии «должно быть ясно, что есть путь назад», передает ТАСС.
Напомним, США прекратили военную помощь Грузии. Посол США в Грузии Робин Данниган заявила о начале процесса визовых санкций против граждан Грузии после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».
В 2016 году в США был принят «Глобальный акт о правах человека имени Магнитского», предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» (принят в США в 2012 году) на другие страны, а не только на Россию.