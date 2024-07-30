Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».22 комментария
В Севастополе открылся музей «Новый Херсонес»
В Севастополе открылся уникальный комплекс «Новый Херсонес», включающий в себя три музея. На территории размером 24 гектара построены 30 объектов, здания и сооружения общей площадью 140 тыс. квадратных метров – это целый византийский город.
«Новый Херсонес» – археологический парк, который создается в исторической части Севастополя, у музея-заповедника «Херсонес Таврический». Он находится в прибрежной части города-героя. На территории размером 24 гектара в рекордные сроки – с 2022 года – построены 30 объектов. Здания и сооружения общей площадью 140 тыс. квадратных метров – это целый византийский город – расположены на территории садово-паркового ансамбля. Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания, передает РИА «Новости».
«Проект беспрецедентный. Для Севастополя – грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это новый исторический, паломнический центр притяжения», – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он напомнил, что новый музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
В День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, 28 июля состоялось церковное освящение комплекса: крестный ход и божественная литургия, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).