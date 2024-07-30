Авария на Беломорканале парализовала судоходство

РБК: Грузовые и круизные суда не смогут ходить по Беломорканалу до завершения ремонта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РБК, ФБУ «Администрация «Беломорканал» запретило до окончания восстановительных работ движение судов между шлюзами №10 и №11 канала в Карелии.

В ведомстве заявили, что канал в основном используется для доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят круизные маршруты. Суда направлялись на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.

Как пишет издание, за всю навигацию 2023 года через шлюзы №10–19 прошло 677 грузовых и 499 пассажирских судов, на этом участке перевезено 152 тыс. тонн грузов и 15 242 пассажира. В 2024 году по состоянию на 28 июля прошлюзовано 385 грузовых и 357 пассажирских судов.

«В настоящее время круизное судно «Александр Пушкин» компании «Водоходъ» (148 пассажиров) находится в Белом море. В связи с невозможностью пройти по Беломорканалу назад в Санкт-Петербург или Москву судовладелец вынужден рассматривать альтернативные варианты: пассажирам может быть предложено изменение маршрута, пересадка на автобусы и трансфер к другому теплоходу на Онежском озере», – сообщили в Росморречфлоте.

Также 29 июля через 11-й шлюз должен был пройти круизный теплоход «Русь Великая» компании «Экспресс-тур» (196 туристов), но из-за прорыва плотины судно вернулось обратно в Онежское озеро.

Ранее число пострадавших в Карелии при размытии дамбы выросло до десяти человек.