  • Новость часаПосол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ
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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    15 комментариев
    3 июля 2024, 17:28 • Новости дня

    Посол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ

    Посол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары по российской территории на границе с Харьковской областью, заявила посол США в России Линн Трейси.

    В интервью RTVI Трейси заявила, что Байден принял решение о том, как Украина может использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами. «Оно состояло в том (и это оговаривалось предварительно), что оружие предназначается для защиты Украиной своей территории. Не так давно он внес некоторые изменения, которые затрагивают один конкретный регион. Это область на границе с Харьковом, поскольку мы видели, что Россия наносит по Харькову множество мощных ударов», – заявила  Трейси.

    По ее словам, это позволило Украине «защищаться от ударов, которые наносились с российской стороны границы и были направлены на Харьков».

    Ранее Госдеп подтвердил снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России. По заявлению ведомства, Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова».

    2 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости

    Кадастровая стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости превысила 35 млн рублей

    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Общая кадастровая стоимость земельных участков и домов в Приморском районе Петербурга, ассоциированных с решением прокурора о признании журналиста Александра Невзорова (включенного в реестр иностранных агентов) и его супруги Лидии Невзоровой членами экстремистской организации, составляет 35,2 млн рублей.

    Эти данные были опубликованы на портале Росреестра, передает ТАСС.

    Согласно этой информации, кадастровая стоимость участка земли площадью 1180 кв. метров в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 46, оценивается в 10 122 684,99 рубля, участка площадью 1198 кв. метров на той же улице под номером 40 – в 9 197 885,56 рубля, участка земли площадью 1241 кв. метр под номером 44 – в 10 765 288,43 рубля. Дата оценки указана как 1 января 2022 года.

    Суд также передал в доход казны двухэтажное здание с каменными стенами площадью 134,7 кв. метров на Новоцентральной улице, 44А, и двухэтажный деревянный дом, построенный в 1960 году, площадью 112 кв. метров под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 рубля, второго – 3 528 118,66 рубля с датой оценки 1 января 2023 года.

    Ранее суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и лишил имущества.

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    2 июля 2024, 21:53 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать с капающим по подоконнику кондиционером соседа

    Эксперт по ЖКХ Степура дал рекомендации, как действовать против неправильно установивших кондиционер соседей

    Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать с капающим по подоконнику кондиционером соседа
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вода с чужого кондиционера капает на ваш подоконник или окно, мешая спать, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. Он пояснил, как правильно должен устанавливаться кондиционер и осуществляться отвод конденсата от него.

    «По закону отведение конденсата может быть сделано как на улицу, так и в канализацию. При выведении конденсата наружу капающая вода не должна попадать на ограждающие конструкции оконных заполнений (подоконник и т. п.) и площадки перед входом в жилые здания. Это определено, например, в нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», – говорит Степура. Он поясняет, что отвод конденсата в канализацию делают, как правило, при проектной установке кондиционеров сразу при постройке дома.

    «Если капает вода с чужого кондиционера на ваш подоконник, вы не высыпаетесь, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, которая обязана обеспечить выполнение установленных нормативов. Если же и управляющая организация не отреагирует, то следует обращаться в жилищную инспекцию на невыполнение управляющей организацией своих обязанностей», – заключил Степура.

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    2 июля 2024, 18:24 • Новости дня
    В ДНР назвали суточные потери Украины

    Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день

    В ДНР назвали суточные потери Украины
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы ежесуточно теряют очень много людей в зоне спецоперации, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.

    В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    2 июля 2024, 20:10 • Новости дня
    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки

    Экс-заместителя главы Минобороны Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей

    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По информации, полученной из правоохранительных органов, сумма взятки, принятой бывшим заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, составляет 1 млрд 185 млн рублей.

    Изначально сообщалось о том, что Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,125 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, в ходе предварительного следствия установлено, что Иванов вместе с другими участниками и неустановленными лицами, действуя как организованная группа, с октября 2018 года по декабрь 2023 года лично получили взятку в особо крупном размере от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и других представителей этой организации, а также от представителей ООО «Оборонспецстрой» на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей.

    Взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, к которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.

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    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    2 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня

    Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией

    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не в первый раз предлагают рассмотреть возможность прекращения огня для переговоров с Россией, однако этот вопрос не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя соответствующее предложение Венгрии.

    «Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

    Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    2 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму
    Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории». Также Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины», передает ТАСС.

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав ее «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    2 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Жителям Воронежа включили отопление в 30-градусную жару
    Жителям Воронежа включили отопление в 30-градусную жару
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время 30-градусной жары в одной из многоэтажек Воронежа во вторник включили отопление, об этом жильцы сообщили в соцсетях.

    «В квартирах начали греться батареи», – написал один из жильцов, передает «Коммерсант».

    Власти Воронежа объяснили случившееся нештатной ситуацией. В ходе работ по промывке и опрессовке системы отопления в доме сорвало кран, из-за чего система наполнилась водой, сообщили в мэрии города. Дефект уже устранен, заверили там.

    Ранее в России зафиксировали 28 рекордов максимальной температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений.

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    3 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии

    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилиси назвал «предвзятой» резолюцию ПА ОБСЕ из-за формулировки о том, что «необходимо примирение контролируемой Тбилиси Грузии, Абхазии и Осетии» и отказался ее подписывать, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правящая «Грузинская мечта» выступила со специальным заявлением о том, что такая формулировка «противоречит государственным интересам Грузии и играет на руку Кремлю», так как Россия не упоминается как «сторона конфликта».

    Формулировку резолюции в Тбилиси назвали «странной конструкцией».

    Также Тбилиси возмущен, что на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте не удалось добавить в итоговый документ положение о «вредоносных действиях России» и осудить Россию за якобы «ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.

    Депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили особо отметил, что проект резолюции, который решила не подписывать «Грузинская мечта», внесли представители Америки, которая, наряду с ОБСЕ, участвует в проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссиях по Закавказью.

    «Это вызывает сожаление и льет воду на мельницу России. И при этом США заверяют нас в партнерстве. Это – двойные стандарты», – заключил он.

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    3 июля 2024, 10:52 • Новости дня
    Крановщик в Москве погиб из-за жары на высоте 90 метров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице рабочий башенного крана потерял сознание из-за сильной жары на высоте порядка 90 метров, после чего он скончался, сообщил источник в экстренных службах города.

    Мужчина потерял сознание в кабине крана на стройплощадке высотного здания, на место направили спасателей, но они долго не могли проникнуть в кабину из-за сильного бокового ветра, сказал собеседник РИА «Новости».

    После проникновения в кабину удалось установить, что рабочий погиб.

    Источник в правоохранительных органах указал, что по факту смерти человека ведется проверка.

    В ноябре прошлого года в подмосковном Красногорске упал башенный кран, крановщику, находившемуся в кабине, удалось выжить.

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    2 июля 2024, 20:55 • Новости дня
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники перебрасывают на территорию Белоруссии «центнеры самой современной взрывчатки» для совершения терактов, в основном в России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.

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    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

    Коментарии (4)
    3 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийск в Краснодарском крае опубликовало российское Минобороны.

    В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.

    В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.

    Коментарии (7)
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