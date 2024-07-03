Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Tекст: Алексей Дегтярев

Инициатива предлагает изменения в закон «О страховых пенсиях», согласно ей, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств, передает ТАСС.

Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года.

Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнял, что выплаты работающим пенсионерам начнут рассчитывать, исходя из потенциального размера пенсии, которую они получали бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

Индексацию с 2016 по 2024 год планируется включить в пенсию работающих пенсионеров после окончания их трудовой деятельности.