80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации в среду.
Инициатива предлагает изменения в закон «О страховых пенсиях», согласно ей, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств, передает ТАСС.
Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года.
Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнял, что выплаты работающим пенсионерам начнут рассчитывать, исходя из потенциального размера пенсии, которую они получали бы с учетом всех индексаций с 2016 года.
Индексацию с 2016 по 2024 год планируется включить в пенсию работающих пенсионеров после окончания их трудовой деятельности.