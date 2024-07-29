Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.4 комментария
Путин наградил вдову Солженицына орденом
Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени общественного деятеля, вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.
Солженицына удостоена ордена «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность», говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Наталия Солженицына была секретарем и помощником своего супруга, редактором его произведений, составителем собраний сочинений. В 1974 году она стала главой Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям. После кончины писателя она продолжает принимать участие во многих проектах, а также в работе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Солженицына «националистом в хорошем смысле слова».