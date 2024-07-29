Названа роль совладельца Грязинского пищекомбината в деле замминистра обороны Булгакова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, Михайленко по прежней работе был знаком с Булгаковым, в 90-х служил в подразделениях продовольственной службы, возглавлял юридическую службу Центрального продовольственного управления Министерства обороны, в начале 2000-х был председателем Третейского суда минобороны. Он добавил, что в эти же годы Булгаков был начальником штаба тыла Московского военного округа, а в конце 90-х возглавил штаб тыла ВС России.

После военной службы Михайленко перешел на работу в администрацию президента России, затем занялся бизнесом. В это время его родственники уже были совладельцами ГПК, а он стал его совладельцем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, помимо Грязинского пищевого комбината, упоминаются три компании, связанные с арестованными членами совета директоров ГПК.

Напомним, ФСБ задержала Булгаков, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.