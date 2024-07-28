Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.30 комментариев
В уголовном деле генерала Булгакова фигурируют три компании
В уголовном деле бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, помимо Грязинского пищевого комбината, упоминаются три компании, связанные с арестованными членами совета директоров ГПК.
Как сообщили представители правоохранительных органов, следствие рассматривает следующие фирмы: АО «Грязинский пищевой комбинат», ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». В настоящее время следователи проводят допросы сотрудников этих компаний, передает РИА «Новости».
По делу задержаны совладельцы ГПК Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые входят в совет директоров комбината, при этом Ковалевич также занимает пост генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ«Присвоение или растрата».
«Все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукцию для ГПК», – отметил источник агентства.
Ранее ФСБ задержала Булгаков, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.