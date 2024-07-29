Фестиваль «Таврида.АРТ» посетили более 60 тыс. человек со всей России

Tекст: Ольга Иванова

«Я приезжаю на «Тавриду» каждый год и замечаю развитие площадки арт-кластера: как много интересного здесь появляется, как меняются участники и смыслы вокруг них. В этом году сквозной темой фестиваля «Таврида.АРТ» стала тема молодого многонационального искусства. Участники прошли колонной арт-шествия в национальных костюмах с флагами и после с гордостью ходили в них до конца дня. И таких ярких наблюдений очень много: на ярмарке «Арт.Молодость» разбирали коллекцию «Только традиционные ценности», в гастропространстве, где повара со всей России угощали блюдами национальных кухонь, был ажиотаж. Молодежь активно подпевала песни во время концерта, посвященного творчеству Александры Пахмутовой. Во время фестиваля я испытывал ощущение большой единой дружной семьи. Впервые на фестивале появилась возможность приехать со своей палаткой – здесь много семей с детьми, и это тоже способ передачи традиций. Очень здорово, когда дети с ранних лет путешествуют с родителями, поют песни, узнают о родительских воспоминаниях. Если это сохранится в их семьях как традиция – уже ради этого стоит проводить такой фестиваль», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в шестой раз и был посвящен многонациональности России, культурному многообразию народов, проживающих в регионах страны. Программа фестиваля включала 750 мероприятий разных форматов: от шоу, концертов, театральных постановок и творческих встреч до экологических мастер-классов, спортивных забегов и погружения арт-объектов в подводный арт-парк.

Каждый день на сценах фестиваля выступали 16 музыкальных коллективов – представителей национальной культуры из разных уголков России. В их числе этно-музыкант из Якутии Олена УУТАй, карельская фолк-группа TUARI, композитор и мультиинструменталист Marat Taturas, этно-проект HAZINA и группа ZAINETDIN из Башкирии, певица из Татарстана Дышать, фолк-коллектив OЙME из Мордовии, певица Арюн Гоа и рок-группа Нукер из Бурятии, этно-коллектив Полынь Folk из Тульской области, уральская певица PEVCHAYA, фолк-группы Vetkafolk и ХВОЯ из Москвы и Пензы, а также дагестанский рэп-исполнитель SHAMI и участники проекта BELOBOKA с индустриальным русским фольклором. Из Республики Беларусь на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» приехала певица и композитор Zlata Mai. Среди музыкальных хедлайнеров – музыкальная группа коренных народов Сибири OTYKEN.

Арт-шествие «Россия – семья семей!» собрало 3,8 тыс. человек из всех регионов страны, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана. Колонны в национальных костюмах, с флагами и традиционными атрибутами прошли 3,5 км через всю площадку фестиваля, объединились у главной сцены и вместе исполнили песню «Родина моя».

В гастрономическом пространстве «Россия на вкус» можно было попробовать блюда национальных кухонь из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда. В течение трех дней 40 поваров из 20 регионов страны приготовили 15 тыс. порций.

Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» знакомила участников фестиваля с работами художников, дизайнеров, производителей, локальных брендов. 45 участников ярмарки привезли более 5 тыс. уникальных товаров из 15 регионов страны. Экспозиции выставки собрали 130 картин от 70 художников и шесть партнеров, в числе которых объединение «Выставочные залы Москвы», галерея Fineart, Omelchenko gallery, МГИМО МИД совместно с Академией художеств им. Ильи Репина, фестиваль «Нам нужен Дягилев».

На участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты было подано 250 заявок. В результате 32 победителя рекомендованы экспертной комиссией к получению ими грантовой поддержки на общую сумму 19 783 000 рублей.

В музыкальном лайнапе фестиваля было 22 хедлайнера: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Гарик Сукачев и оркестр «Кампанелла каменной звезды», MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Татьяна Куртукова, MIRAVI, Женя Трофимов и Комната культуры, Стас Ярушин, ST, ОМ., Меджикул, 5УТРА, NLO, MOHITO.