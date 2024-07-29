Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
ВС России уничтожили РСЗО MLRS у Новотроицкого
ВС России уничтожили РСЗО MLRS у Новотроицкого из ОТРК «Искандер-М»
Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS производства США на позиции у Новотроицкого с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», сообщили в Минобороны.
Как сообщили в военном ведомстве, ударом ОТРК «Искандер-М» по позиции РСЗО М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области.