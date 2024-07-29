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    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    0 комментариев
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    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    29 комментариев
    29 июля 2024, 14:02 • Новости дня

    ВС России уничтожили РСЗО MLRS у Новотроицкого

    ВС России уничтожили РСЗО MLRS у Новотроицкого из ОТРК «Искандер-М»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS производства США на позиции у Новотроицкого с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, ударом ОТРК «Искандер-М» по позиции РСЗО М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области.

    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший в грязи танк Abrams

    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

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    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

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    29 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее напряженная ситуация для ВСУ за последние сутки сложилась на Покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

    Как говорится в сообщении украинского Генштаба, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ.

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    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

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    29 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили почти 10 тыс. пытавшихся проникнуть в ЛНР солдат ВСУ

    Марочко: Силы России за неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения за минувшую неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, уничтожив около 9,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, с 20 по 26 июля подразделениями ВС России отражено 36 контратак противника, потери ВСУ оставили около 9665 украинских боевиков и наемников, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска также уничтожили десять танков, хорватские пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ и 37 полевых складов боеприпасов.

    Напомним, в пятницу в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных.

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    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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    29 июля 2024, 05:31 • Новости дня
    Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Минобороны: Су-34 ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После того, как летчики получили подтверждение от разведки, что цель поражена, они вернулись на аэродром, передает РИА «Новости».

    Ранее российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем.

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    29 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Призывавшему калечить российских пленных украинскому активисту вынесли приговор

    Суд в Москве заочно приговорил украинского активиста Друзенко к 5,5 года колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских пленных, сообщили в суде.

    Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в сети интернет, ему назначено пять лет шесть месяцев в колонии общего режима заочно, передает ТАСС.

    Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире украинского телевидения призывал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело.

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    28 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

    NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, план действий по достижению мира будет разработан до конца ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.

    В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    29 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    МО: ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черноземьем и Ленинградской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства российской ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в ведомстве, ночью силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять – над Белгородской, пять – над Брянской, три – над Воронежской, и три над Ленинградской областями, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен в Брянской области.

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    29 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    В ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР

    WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    У Вооруженных сил России есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), российские военные используют для этого Новгородское («донецкий Нью-Йорк»), сообщил украинский командир изданию The Washington Post.

    По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.

    Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    28 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

    Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.

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    28 июля 2024, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Обоянском и Медвенском районах Курской области сбиты еще 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram-канале сообщил о работе российских систем ПВО и поблагодарил военных за 12 сбитых беспилотников.

    Врио губернатора также сообщил, что за сутки стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня уничтожено 19 украинских дронов..

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила один украинский беспилотник в регионе.

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    29 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    Российские военные сорвали усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России сорвала попытки усиления передовых позиций и проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти районах, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление и ротацию ВСУ в районах Водяного, Октября, Новодонецкого, Макаровки и Равнополя, передает ТАСС.

    Кроме того, артиллерией были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Доброволья, Владимировки, Шевченко, Великой Новоселки, Нескучного, Сторожевого и Зализничного.

    Ранее истребители Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ.

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    29 июля 2024, 00:29 • Новости дня
    В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

    Ранее ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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