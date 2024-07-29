Песков: Путин в курсе дела в отношении экс-замминистра обороны Булгакова

Tекст: Алексей Дегтярев

«Естественно, президент в курсе событий», – сказал Песков в ответ на вопрос, докладывалось ли президенту о деле, передает ТАСС.

Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, что руководство России думает об этом аресте.

«Это не дело Кремля – думать об арестах, это дело наших следственных органов», – заключил Песков.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании Булгакова, который, по версии следствия, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Источники сообщали, что в деле Булгакова упоминаются еще три другие компании.