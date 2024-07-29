Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР

Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.0 комментариев
Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.0 комментариев
Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.27 комментариев
Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.63 комментария
В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.
По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.
В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».
Издание опубликовало видео, но не уточнило, что именно горит, передает РИА «Новости».
По словам издания, жителей города призывают не открывать окна.
Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины уничтожены два объекта критической инфраструктуры после взрывов.
В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка ДНР.
Как указали в Минобороны, также нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного ДНР. Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп противника, а ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.
Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск РФ уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует
По его словам, украинские ССО и иностранцы должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».
Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.
По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».
Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.
«На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.
По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.
Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.
По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.
Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.
До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.
По его словам, ВСУ не могут нормально обучать механизированные подразделения из-за недостатка топлива на Украине, передает ТАСС
Мельник добавил, за 40 дней обучения на базе в Германии БМП Bradley глушились только на ночь, а на Украине бойцы ВСУ отрабатывают учебные маневры на неработающей технике.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уверены в том, что военной помощи, которую Запад выделяет Украине, достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности.
Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.
По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.
Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.
До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области
Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.
О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.
Как указали в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и 16 автомобилей, также ВС РФ уничтожили две 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм САУ «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
В сообщении говорится, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки ДНР.
В Минобороны уточнили, что Украина потеряла на данном направлении до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
В пресс-службе добавили, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области, а ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20.
В Минобороны отметили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов, заявили в ведомстве.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах», – говорится в сообщении.
Как указали в Минобороны, средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР.
Суд в Москве заочно приговорил украинского активиста Друзенко к 5,5 года колонии
Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в сети интернет, ему назначено пять лет шесть месяцев в колонии общего режима заочно, передает ТАСС.
Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире украинского телевидения призывал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело.
NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности
В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.
Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.
WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР
По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.
Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.
Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, около 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Нижегородской области.
Ранее над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
Украинский телеканал сообщил о взрывах на фоне звучавшей воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве.
Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 21.16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области – с 0.11 мск понедельника, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской области Украины, в «красной зоне» – Днепропетровская и Харьковская области и «украинские» районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области.
Минобороны: Су-34 ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»
В сообщении ведомства уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После того, как летчики получили подтверждение от разведки, что цель поражена, они вернулись на аэродром, передает РИА «Новости».
Ранее российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем.