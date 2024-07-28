Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены

Филиппо: Франция потратила впустую 1,4 млрд на очистку Сены

Tекст: Дарья Григоренко

Политик в своем посте в Х (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил возмущение тем фактом, что на «очистку Сены» было потрачено 1,4 млрд евро, а результат оказался нулевым, передает РИА «Новости».

Филлипо также напомнил о символическом заплыве министра спорта Амели Удеа-Кастера, который должен был продемонстрировать безопасность воды в Сене, и призвал ее повторить этот опыт после последних событий.

Ранее сообщалось, что тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться в воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

Напомним, 21 июля глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что река Сена, благодаря Олимпийским играм в Париже, станет безопасной для всех людей.

Кроме того, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии ОИ, чтобы подтвердить чистоту реки. Между тем мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены.