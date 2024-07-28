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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    17 комментариев
    28 июля 2024, 14:27 • Новости дня

    Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль после ракетного обстрела Голанских высот

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху эестренно вернулся после визита в США в Израиль после вчерашнего ракетного обстрела Голанских высот, сообщила канцелярия премьера.

    Сообщается, что Нетаньяху направился в штаб министерства обороны, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности и принять участие в заседании военно-политического кабинета, передает РИА «Новости».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболла».

    26 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены

    Политолог Ципис: Республиканцы и демократы намерены прекратить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    @ Jack Guez/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в сложном положении: его коалиция правых сил создана вокруг идеи конфликта с ХАМАС, но местные левые партии, как и США, подталкивают его к перемирию. Вероятно, его дни в большой политике подходят к концу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в Вашингтоне Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис.

    «В американской политике сейчас нет сил, заинтересованных в продолжении конфликта на Ближнем Востоке. Ни республиканцы, ни демократы не видят благоприятных перспектив в противостоянии Израиля и ХАМАС. Поэтому обе партии выразили желание остановить боевые действия, однако их подходы по достижению этой цели отличаются», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Демократы оказались крайне зависимыми от мнения пропалестинских активистов. Они склонны к критике Израиля и с пониманием относятся к ограничениям, предлагаемым в отношении еврейского государства. Дональд Трамп, в свою очередь, не собирается прекращать поддержку Израиля, однако риторически пытается вынудить страну прекратить затянувшийся конфликт», – подчеркивает он.

    «При этом в самом Израиле наблюдается серьезный политический раскол. Местные левые активно давят на Биньямина Нетаньяху с требованиями начать переговоры с ХАМАС, в то время как правые настаивают на продолжении боевых действий. На этом фоне решения, принятые премьер-министром в ближайшем будущем, окажут максимальное воздействие на всю страну», – отмечает собеседник.

    «Учитывая его поездку в США, можно сказать, что Нетаньяху в настоящий момент настроен содействовать прекращению огня. Это ставит под колоссальный удар налаженную им коалицию правых сил. Скорее всего, его дни во власти сочтены, но пойти против воли Вашингтона он не может. Однако до окончания выборов в Штатах он не будет предпринимать серьезных действий», – акцентирует эксперт.

    «Нетаньяху попытается дотянуть до ноября: текущее положение дел на Ближнем Востоке будет сохраняться. Ему нужно понять, с кем именно предстоит более предметно обсуждать вопрос завершения конфликта. Скорое прекращение огня уже неоспоримо, однако важно понять, на чьих условиях будет достигаться столь значимое решение», – заключил Ципис.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. На повестке был вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США заявил главе еврейского государства о необходимости «закрыть оставшиеся пробелы» и заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Байден также подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля «от всех угроз» со стороны Ирана, «Хезболлы» и хуситов.

    С призывом как можно скорее согласовать с палестинским движением прекращение огня к Нетаньяху обратилась и Харрис. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «положить конец страданиям местных жителей и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение». «Я изложила премьеру свою серьезную обеспокоенность в том числе большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа», – сказала вице-президент США на пресс-конференции.

    Как сообщили источники портала Axios, представители еврейского государства «были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном». По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства.

    Впрочем, риторику демократов поддержал и республиканец Дональд Трамп. Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с Нетаньяху должна состояться в пятницу. Накануне Трамп заявил: «Израиль должен прекратить войну в Газе, и сделать это следует быстро». Его слова приводит The New York Times.

    Напомним, переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. В конце мая Байден предложил проект трехэтапного соглашения о прекращении огня. Предполагалось, что стороны достигнут окончательного прекращения боевых действий при полном выводе армии обороны Израиля из Газы для освобождения израильских заложников.

    Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

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    28 июля 2024, 00:01 • Новости дня
    Times of Israel: Глава МО Израиля определил курс действий после атаки на Голанские высоты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны Израиля Йоав Галант установил курс действий и дал соответствующие указания военному руководству после атак по Голанским высотам, сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление министерства обороны.

    «Галант определил стратегию и проинструктировал военное руководство в соответствии с ней», – сообщается в публикации, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что министр провел оценку ситуации совместно с главой генштаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля Роненом Баром и директором разведывательной службы «Моссад» Давидом Барнеа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанах.

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    26 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Израильские военные извлекли тела пятерых заложников из подземного тоннеля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили, что извлекли тела пяти заложников из туннеля на юге сектора Газа в зоне вокруг города Хан-Юнис, сообщила The New York Times.

    По словам военных, шахта туннеля в зоне вокруг города Хан-Юнис, которую Израиль ранее определил как гуманитарную зону, длиной более 200 м находилась на глубине более 18 м под землей. В тоннеле было несколько помещений, пишет The New York Times.

    Установлены личности обнаруженных мертвыми пятерых заложников: Майя Горен (56 лет), Равид Кац (51 год), Орен Голдин (33 года), Томер Ахимас (20 лет) и Кирилл Бродский (19 лет).

    Израиль заявил, что ХАМАС использовал назначенную гуманитарную зону для запуска ракет по Израилю, а также для использования ее в других военных целях.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить двух заложников из числа российских граждан, но необходимо прекращение огня.

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    28 июля 2024, 01:46 • Новости дня
    Министр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране следует начать войну с ливанским движением «Хезболлах», сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на офис политика.

    «Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает необходимым начать военные действия против "Хезболлах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже газета Times of Israel, ссылаясь на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари, уточнила, что число жертв возросло до 12 человек.

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    27 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Израиль пообещал жесткий ответ за удар по поселку на Голанах

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль возлагает ответственность за инцидент на Голанах на Ливан и «Хезболла», ответ будет очень жестким, заявили в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Шиитская милиция «Хезболла» заявила, что не наносила ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли дети, передает ТАСС со ссылкой на агенство Al Jadeed.

    В опровержении говорится, что бойцы исламского сопротивления не причастны к запуску ракеты по поселку.

    Между тем, телеканал Al Jazeera сообщил, что при ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах по меньшей мере девять человек погибли, около 30 ранены, большинство жертв и пострадавших являются подростками. Отмечается, что одна из ракет разорвалась на местном стадионе.

    Источники в израильской медицинской службе сообщили, что в больницы доставлены только семь детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали. Телеканал обратил внимание на то, что жители поселка принадлежат к общине сирийских горцев-друзов.

    После ракетного удара по поселку на Голанах Министр обороны Израиля Йоав Галант срочно созвал оперативное совещание.

    Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Нетаньяху, находящийся с визитом в США, проинформирован об инциденте на Голанских высотах, он проводит дополнительные консультации по вопросам безопасности со своим военным секретарем генерал-майором Романом Гофманом, и даст оценку ситуации.

    Ранее Армия Израиля сообщила, что атаковала с воздуха отряд вооруженных радикалов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

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    28 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Трагедия, произошедшая на Голанских высотах, укрепляет позиции Израиля. Тель-Авив получает возможность сместить акценты с противостояния в Секторе Газа на противоречия, нарастающие между ЦАХАЛ и «Хезболлой», сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», –  сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

    «Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

    «При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.

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    28 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израильские ВВС совершили два налета на форпост «Хезболлах» в Ливане

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские истребители атаковали форпост шиитской милиции «Хезболлах» в городе Эль-Хиям на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел территории Голанских высот и Верхней Галилеи.

    Согласно информации телеканала Al Jadeed, самолеты провели два налета на базу шиитских бойцов, нанося удары по огневым позициям и складам с боеприпасами, передает ТАСС.

    Ранее израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по окрестностям населенного пункта Шебаа, откуда, как утверждают израильские военные, был осуществлен обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. В результате падения одной из ракет на спортивной площадке погибли 12 человек. 


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    27 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Число погибших при обстреле Голанских высот на севере Израиля выросло до 11

    Tекст: Кристина Цыцура

    Число жертв обстрела Голанских высот на севере Израиля увеличилось до 11, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

    «Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетной атаки, предположительно, со стороны «Хезболлах» в Мадждаль-Шамсе число погибших возросло до 11», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ливанское шиитское движение «Хезболлах» ранее опровергло свою причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

    Тем не менее, премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах».

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    27 июля 2024, 22:27 • Новости дня
    Глава МИД Израиля заявил о близости страны к масштабной войне с Ливаном и «Хезболлах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах» и Ливаном, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после обстрела поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

    По его словам, этот инцидент, в результате которого погибли как минимум 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все допустимые границы, передает ТАСС.

    «Обстрел Мадждаль-Шамса и нанесение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии. Реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном», – отметил он.

    Кац подчеркнул, что «мы заплатим высокую цену как на фронте, так и в тылу, но в конечном итоге лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла и сама организация будут разгромлены, а Ливан понесет серьезные потери».

    Министр также сообщил, что поручил дипломатам «готовиться к всеобъемлющей операции по всему миру для обеспечения международной легитимности действий в Ливане». Он выразил уверенность в том, что Израиль получит «полную поддержку» от США и Европы в отношении Ливана.

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    28 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    В США усомнились в преднамеренности удара «Хезболлы» по Голанским высотам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники разведки США сомневаются, что удар в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был нанесен намеренно, передает агентство AP со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

    Как сообщает агентство, разведка США не сомневается в том, что атака на Голанских высотах была осуществлена ливанским движением «Хезболла», но им неясно, умышленно ли группировка ударила не по той цели, передает РИА «Новости».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболла».

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    28 июля 2024, 02:22 • Новости дня
    «Хезболлах» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные отряды шиитской партии «Хезболлах» не наносили ракетный удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 детей из местной общины друзов, заявило руководство партии, уведомившее командование Временных сил ООН в Ливане.

    «Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти выразил обеспокоенность возможностью расширения конфликта на юге Ливана после обстрела поселка Мадждаль-Шамс на Голанах.

    В Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлах».


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    28 июля 2024, 00:39 • Новости дня
    ЦАХАЛ: Удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские военные предполагают, что удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах был нанесен иранской ракетой Falaq-1, принадлежащей шиитскому движению «Хезболлах».

    Об этом сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    «Ракета Falaq-1 поразила футбольное поле. Это иранская ракета, произведенная в Иране, с боеголовкой, содержащей более 50 кг взрывчатки», – заявил он.

    Ранее премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах» после удара по высотам.

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    27 июля 2024, 23:33 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на удар по Голанам

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль ответит на удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанах и заставит шиитское движение «Хезболлах» в Ливане заплатить высокую цену, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Премьер-министр отметил, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и что «Хезболлах» понесет самую значительную цену, какую она еще не платила», – говорится в сообщении канцелярии премьера, передает ТАСС.

    Во время беседы Нетаньяху выразил шок по поводу убийства людей. Он попросил передать глубокие соболезнования от имени всего народа Израиля семьям погибших и всей друзской общине.

    Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, включая территории, контролируемые Израилем на Голанах. Сообщается о гибели 11 человек, среди которых подростки и дети.


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    28 июля 2024, 02:12 • Новости дня
    США осудили атаку по Голанским высотам и выразили готовность поддержать Израиль

    Tекст: Кристина Цыцура

    США осудили атаку на Голанских высотах и подтверждают свою готовность предоставить «непоколебимую поддержку» Израилю в защите от будущих агрессий, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

    «Мы осуждаем это ужасное нападение, в результате которого, согласно сообщениям, погибли несколько подростков и детей», – отметил представитель американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что поддержка США для Израиля «остается непоколебимой в борьбе с террористическими группировками, поддерживаемыми Ираном», включая ливанское шиитское движение «Хезболлах».

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    28 июля 2024, 07:50 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва не видит пока перспектив для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ракетные обстрелы Голанских высот.

    Лавров напомнил заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что это мнение разделяют многие мои коллеги, и на мой взгляд, это нереальная задача», – сказал Лавров.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия осуждает все террористические акты, совершаемые любыми группами.

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже число жертв выросло до 12 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах».


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    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года, закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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