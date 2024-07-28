Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.7 комментариев
Двое пожарных пострадали при тушении пожара на востоке Москвы
Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, в ходе работ по ликвидации огня на улице Юности пострадали двое пожарных, не допустивших распространения огня на большую площадь, передает РИА «Новости». Там добавили, что сотрудники МЧС России отправлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что среди граждан пострадавших нет, тушение пожара продолжается.
Ранее из горящего здания в центре Москвы эвакуировались 40 человек.