Двое пожарных пострадали при тушении пожара на востоке Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, в ходе работ по ликвидации огня на улице Юности пострадали двое пожарных, не допустивших распространения огня на большую площадь, передает РИА «Новости». Там добавили, что сотрудники МЧС России отправлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что среди граждан пострадавших нет, тушение пожара продолжается.

Ранее из горящего здания в центре Москвы эвакуировались 40 человек.