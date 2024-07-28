Патрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах

Патрушев: Заявления о переговорах нужны Киеву для передышки на фронте

Tекст: Дарья Григоренко

«Есть указ Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», – уточнил Патрушев в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия сейчас имеет преимущество в спецоперации, поэтому Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы и сделать передышку. По его словам, все эти заявления имеют именно тактический характер передышки, а на самом деле никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.