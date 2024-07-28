Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.43 комментария
Патрушев: России все равно, кто будет президентом США
России все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, поскольку в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник президента Николай Патрушев.
Патрушев, комментируя предпочтительный результат американских президентских выборов для РФ, отметил, что Москве «совершенно все равно», Трамп или Харрис, в лучшую сторону для России пока ничего не меняется, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что выборы в США являются внутренним делом Америки. «Для нас это не играет никакой роли. И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности», – добавил помощник президента РФ.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что победа вице-президента Камалы Харрис на выборах приведет к втягиванию страны в третью мировую войну.