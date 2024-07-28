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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    29 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    28 комментариев
    28 июля 2024, 05:32 • Новости дня

    Трамп заявил, что в качестве президента Харрис втянет США в третью мировую войну

    Tекст: Кристина Цыцура

    По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, победа вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к втягиванию страны в третью мировую войну.

    Это заявление он сделал во время митинга для своих сторонников в штате Миннесота, передает ТАСС.

    «Камала Харрис в качестве президента означает еще четыре года чрезвычайной слабости для США, хаос и, вероятно, третью мировую войну», – заявил Трамп.

    Он добавил, что его возвращение в Овальный кабинет принесет лидерство, здравый смысл и силу. По его мнению, если бы он оставался на посту президента, то конфликты на Украине и Ближнем Востоке не возникли бы.

    Ранее Трамп заявлял, что избрание Харрис президентом США приведет к тому, что боевые действия Израиля в секторе Газа перерастут в более масштабный региональный конфликт.


    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

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    25 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

    Трамп объяснил Зеленскому необходимость завершения конфликта

    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта с Россией.

    В эфире телеканала Fox News он рассказал, что в разговоре с Зеленским назвал Россию «военной машиной». Также он напомнил украинскому лидеру, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    «И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито тоже. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться», – сказал Трамп.

    Он также выразил уверенность, что нынешний президент США Джо Байден «не должен был допустить этого, это было легко остановить». Трамп считает, что конфликт стал реальностью по двум причинам: высокие цены на нефть и вывод войск США из Афганистана.

    «Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него», – сказал Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    26 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис

    Американист Дробницкий: Харрис создают образ «прокурора Трампа»

    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    @ IMAGO,Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демократы хотят реванша. По их мнению, новый боец Камала Харрис на дебатах порвет Дональда Трампа «как тузик грелку». Другое дело, что республиканцы не спешат принимать бой, пока в Демпартии официально не определились с кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом.

    «Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис могут состояться в сентябре, однако до этого Демпартия должна провести конференцию и решить вопрос с официальной номинацией кандидата», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. До тех же пор, по прогнозам собеседника, республиканцы и демократы продолжат лишь обмениваться взаимными упреками.

    Он напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дебаты, потому что в Демпартии могут еще десять раз передумать. «Выбранная Республиканской партией тактика – «мы побьем вас потом, когда вы сами себя измордуете» – может сыграть им на руку», – уточнил спикер.

    «Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб. Предвыборный ролик тому подтверждение», – указал аналитик. Более того, без ребрендинга и помощи со стороны команды Барака Обамы реальные рейтинги Камалы Харрис в скором времени начнут падать, прогнозирует Дробницкий.

    Демократы же пытаются использовать ситуацию в своих интересах. «Они очень хотят реванша. По их мнению, новый боец – молодая по сравнению с президентом Харрис – на дебатах порвет Трампа «как тузик грелку». Хотя то же самое в Демпартии говорили и о Байдене, но ссылались на опыт и достижения политика», – указал политолог.

    При этом даже ничью демократы выдадут за большую победу. «Их цель – зарядить прессу, чтобы потом журналисты кричали, что Харрис на две головы выше Трампа», – пояснил аналитик. Вместе с тем многое будет зависеть от правил проведения дебатов, вопросов, поведения модераторов. Американист прогнозирует: Харрис в ходе дискуссии с республиканцем, если она все же состоится, будет повторять традиционные программные вещи.  

    «Ей уже создают образ «прокурора Трампа». На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», – предположил Дробницкий. Аналитик также указал: подобные нападки Харрис будут свидетельствовать о том, что Трампа в случае победы демократов посадят, но это – игра на обострение, которая в конечном счете приблизит гражданскую войну в США.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. По ее словам, избиратели заслуживают услышать эту дискуссию. При этом она обвинила Трампа в том, что он, по ее словам, «дал задний ход». «Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», – сказала Харрис, ее слова приводит РИА «Новости».

    Предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата с Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чанг назвал Харрис «марксистской мошенницей» и отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Трампа, и они ждут кого-нибудь получше». В связи с этим, сказал Чанг, «было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать».

    Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который, напомним, решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать свое участие. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.

    В четверг Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах на пост президента, представляя Демократическую партию. Об это она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ). Харрис прикрепила агитационное видео, в котором обещает на высшем государственном посту бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

    Однако пользователи Сети не оценили ролик. «Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии», – написал пользователь real_defender. Другой комментатор отметил, что Харрис баллотируется в то время, когда в США высокая инфляция, большие налоги и открытые границы. «Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США», – добавила Bubblebathgirl.

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    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    26 июля 2024, 09:12 • Новости дня
    В США допустили одобрение Трампом ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов

    Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву, заявил газете The Wall Street Journal бывший госсекретарь США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

    По словам Помпео, ленд-лиз позволит Украине «занять столько денег, сколько ей будет нужно на покупку американского оружия», а «мирный план» Трампа снимет все ограничения на виды оружия для Киева. Экс-директор ЦРУ считает, что именно такие шаги позволят Трампу создать условия сделки, в случае которой война немедленно прекращается, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    25 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    ФБР: Трамп при покушении мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера
    ФБР: Трамп при покушении мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о сомнениях по поводу того, что экс-президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в результате совершенного на него покушения.

    По словам Рэя, Трамп мог получить ранение уха не от пули, а от обломка телесуфлера, сообщил телеканал ABC News, передает канал «360».

    «Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», – сказал глава ФБР.

    Он не исключил, что одна из пуль действительно могла ранить политика, однако дальнейшая траектория ее полета не установлена.

    Рэй также рассказал, что открывший огонь Томас Мэтью Крукс приобрел огнестрельное оружие в прошлом году у своего отца. Он пробрался на крышу здания с помощью механического оборудования на земле и трубопроводов на стене. По словам директора ФБР, подозреваемый вел замкнутый образ жизни, в его телефоне было обнаружено мало контактов.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что найденные на месте покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа самодельные бомбы и оружие с боеприпасами говорят о том, что стрелок Томас Мэттью Крукс готовился к массовой бойне на митинге.

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    26 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman

    Песков: Посольство США не отреагировало на акцию Shaman у своего здания

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг-концерт певца Shaman (Ярослав Дронов) у своего здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Они никак не реагируют», – ответил Песков на вопрос о реакции посольства США на митинг, передает ТАСС.

    По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом.

    Песков также заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

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    25 июля 2024, 09:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистом из-за вопросов о здоровье Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом Питером Дуси из-за состояния здоровья действующего президента Джо Байдена и вопроса о возможном «сокрытии» информации об этом, сообщает Fox News.

    Старший корреспондент Fox в Белом доме Даси спросил Жан-Пьер, кто приказал чиновникам в администрации «покрывать» Байдена с его ухудшающимся здоровьем, на что пресс-секретарь ответила, что подобный нарратив нравится критикам главы США, после чего Дуси перебил ее и продолжил задавать вопросы, передает РИА «Новости».

    «Никакого покрывательства не было», – заверила она.

    Затем журналист снова перебил ее, заметив, что обозревает деятельность Байдена уже пять лет.

    После нескольких словесных перепалок они продолжили «напряженный разговор».

    В конце разговора журналист задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые «нанесли удар президенту Байдену в спину».

    «Мне больше нечего сказать», – заключила пресс-секретарь.

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    27 июля 2024, 07:42 • Новости дня
    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о желании получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна гарантировать, что российские активы останутся замороженными в течение длительного периода, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Йеллен, США хотят получить от европейцев «гарантии того, что активы будут заморожены в течение длительного периода», передает РИА «Новости».

    Напомним, Йеллен также сообщила, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет российских активов.


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    27 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    ФБР признало ранение Трампа пулей
    ФБР признало ранение Трампа пулей
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР заявило, что на митинге в Пенсильвании бывший президент США Дональд Трамп был ранен именно пулей, хотя директор Бюро Кристофер Рэй ранее усомнился в этом.

    В заявлении ведомства говорится, что в ухо Трампа попала «пуля, выпущенная из винтовки». Уточняется, что речь может идти как о целой пуле, так и о раздробившейся на более мелкие части, пишет Independent.

    Трамп заявил в ответ в Truth Social: «Полагаю, это лучшее извинение, которое мы получим от директора Рэя, но оно полностью принято».

    Напомним, Рэй заявил о сомнениях по поводу того, что экс-президент США получил огнестрельное ранение. По словам Рэя, Трамп мог получить ранение уха не от пули, а от обломка телесуфлера.

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    25 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    США заявили об уважительном отношении к интересам России в сфере безопасности

    Помощник госсекретаря Стюарт заверила в уважительном отношении США к интересам России в сфере безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    США с уважением относятся к обеспокоенности России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    «Мы много слышим от России и от Китая, что мы каким-то образом не уважаем их интересы в сфере безопасности. Я не считаю, что это верно», – приводит ее слова ТАСС.

    Она заверила, что в Вашингтоне «с уважением относятся к их обеспокоенностям». Именно поэтому США контактируют с Россией и Китаем. При этом, как отметила Стюарт, в Вашингтоне «не всегда» согласны с тем, какую «степень ответственность несут» США, передает РИА «Новости».

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО).

    Напомним, Стюарт заявила, что США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями.

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    26 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США

    Посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона

    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием для отношений Китая и США, заявил китайский посол в Вашингтоне Се Фэн.

    В посольстве состоялся торжественный прием в честь 97-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая. Се Фэн подчеркнул, что все, кого касается конфликт на Украине, заинтересованы в скорейшем прекращении огня, передает РИА «Новости».

    Он призвал Китай и США «ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации». Се Фэн признал, что развитие отношений между двумя странами было исторически сопряжено с трудностями. По его словам, «любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям» для Китая, США и всего мира.

    Посол заверил, что Китай стремится к «открытости и глобальному сотрудничеству». Он выразил надежду, что США также намерены двигаться «в этом направлении». Се Фэн заверил, что «Китай желает быть другом и партнером США», «не ведем игру против» Вашингтона и не собирается вмешиваться в американские президентские выборы. Пекин рассчитывает, что США будут придерживаться аналогичного подхода, в том числе в «тайваньском вопросе».

    Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. Кулеба позднее уточнил, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоро», но пока для них «нет никаких условий».

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