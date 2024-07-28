Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.36 комментариев
Паводки повредили 17 участков дорог в Иркутской области
В Иркутской области во время прохождения паводка после сильных дождей повреждено 17 участков дорог, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
После сильных дождей в южных и западных районах Иркутской области вышли из берегов реки, подтопив ряд населенных пунктов. Сейчас паводковая ситуация сохраняется на территории Тулунского, Тайшетского и Черемховского районов, передает ТАСС.
Как сообщил Кобзев, паводком повреждено 17 участков дорог в Нижнеудинском, Тулунском. Чунском и Тайшетском районах, на всех участках выставлены дорожные знаки, ведется мониторинг.
По его словам, восстановлен разрушенный временный проезд через реку Хингуйка на 29 километре автодороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна.
Ранее президент России Владимир Путин попросил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина проследить за тем, чтобы жилые дома, пострадавшие от весенних паводков, были полностью восстановлены до начала холодов.