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Путин поручил к зиме восстановить пострадавшее от весенних паводков жилье
Путин поручил к зиме восстановить пострадавшие от весенних паводков жилые дома
Президент России Владимир Путин попросил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина проследить за тем, чтобы жилые дома, пострадавшие от весенних паводков, были полностью восстановлены до начала холодов.
На совещании главы государства с правительством Файзуллин рассказал о работе по ликвидации последствий весенних паводков. «До холодов-то мы что сделаем?» – спросил его президент, передает ТАСС.
Файзуллин ответил, что будут построены квартиры в Орске и индивидуальное жилье. «И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить… Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям», – сказал министр.
«Понял. Хорошо. Внимательно следите за тем, что там происходит, и сопровождайте это административно обязательно. Нужно помочь там на месте», – сказал Путин.
Ранее Файзуллин в рамках рабочей поездки в Орск пообщался с местными жителями, осмотрел дома и социальные объекты, пострадавшие от паводка.