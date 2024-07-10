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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    10 комментариев
    10 июля 2024, 17:20 • Новости дня

    Путин поручил к зиме восстановить пострадавшее от весенних паводков жилье

    Путин поручил к зиме восстановить пострадавшие от весенних паводков жилые дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин попросил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина проследить за тем, чтобы жилые дома, пострадавшие от весенних паводков, были полностью восстановлены до начала холодов.

    На совещании главы государства с правительством Файзуллин рассказал о работе по ликвидации последствий весенних паводков. «До холодов-то мы что сделаем?» – спросил его президент, передает ТАСС.

    Файзуллин ответил, что будут построены квартиры в Орске и индивидуальное жилье. «И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить… Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям», – сказал министр.

    «Понял. Хорошо. Внимательно следите за тем, что там происходит, и сопровождайте это административно обязательно. Нужно помочь там на месте», – сказал Путин.

    Ранее Файзуллин в рамках рабочей поездки в Орск пообщался с местными жителями, осмотрел дома и социальные объекты, пострадавшие от паводка.


    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи вечером в усадьбе Ново-Огарево с премьером Индии Нарендрой Моди прокатил его на гольф-каре.

    Глава Российского государства был за рулем машины, на пассажирское сиденье сел индийский лидер. Затем они проехали по дорожке парка. Видеозапись поездки опубликована в Telegram-канале Кремля.

    После поездки политики прошли пешком к зданию резиденции.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Анита Цой награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Артистку наградили за «большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Анита Цой – певица и композитор, ее главными шлягерами считаются песни «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита».

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    8 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам

    Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации 3 июля.

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    8 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Моди
    Начались переговоры Путина и Моди
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Встреча проходит в подмосковной резиденции главы Российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

    Отмечается, что разговор идет в неформальной обстановке, за чашкой чая. Основные переговоры состоятся завтра.

    Напомним, Моди прилетел в Москву с официальным визитом днем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от встречи двух лидеров.

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    8 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству и Госдуме необходимо принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    «У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

    Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

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    9 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди добирались до Кремля на одном «Аурусе» с двумя штандартами.

    Лидеры России и Индии вместе осмотрели экспозицию в павильоне «Атом» на ВДНХ и встретились со студентами, после чего поехали в Кремль на официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

    Это пятый раз, когда глава государства посещает выставку с начала ее работы, передает ТАСС. Путин встретился с руководителем форума Натальей Виртуозовой, которая поблагодарила его за организацию выставки. Также президент пообщается с сотрудниками выставки.

    Выставка «Россия» стартовала 4 ноября прошлого года в Москве. Она была посвящена достижениям России в различных областях. На ней были представлены экспонаты из всех 89 регионов страны, а также от иностранных партнеров.

    Выставка должна была завершиться 12 апреля, однако по поручению президента ее работу продлили до 8 июля – Дня семьи, любви и верности, так как 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    Глава государства посещал выставку уже четыре раза: дважды в декабре и по одному разу в январе и феврале.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» стала одним из самых посещаемых мест в мире.

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    8 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники выставки-форума «Россия» на ВДНХ выразили президенту России Владимиру Путину благодарность за «патриотические мурашки».

    «Владимир Владимирович, спасибо вам за гавань, за мурашки, за непобедимый русский дух», – обратились работники выставки к главе государства, передает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

    Организаторы рассказали Путину, что выставку за все время работы посетили 18,5 млн человек.

    Напомним, в понедельник Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Сначала эта сумма составит до 10 тыс. рублей, впоследствии могут быть предприняты другие шаги, сказал Путин, общаясь с семьями – финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости».

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все», – заявил глава государства.

    Ранее Путин оценил итоги конкурса «Это у нас семейное».

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    8 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конкурс «Это у нас семейное» удался, в нем приняли участие 600 тыс. человек, это удивительный и потрясающий результат, считает президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, что конкурс «Это у нас семейное», который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы», – передает ТАСС слова Путина на встрече с победителями состязания.

    «Сколько человек у нас приняло участие в конкурсе? 600 тыс. человек, 102 тыс. семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно», – оценил Путин.

    Напомним, в воскресенье завершились оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

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    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

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    8 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России

    Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России

    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас по БАМу идут огромные потоки грузов. В настоящее время строится вторая ветка дороги, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

    «Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
    после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.

    Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.

    «Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.

    «Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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