Глава Минстроя прибыл в подтопленный Орск

Он осмотрел зоны подтопления, посетил поврежденные здания и проверил работу муниципальных комиссий, по оценке ущерба. Всего в регионе создано 35 комиссий, которые уже приступили к обследованию жилья на предмет восстановления, утраты, утери. Уже обследовано 1800 домов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Файзуллин пообщался с жителями и ответил на вопросы граждан о действующих мерах поддержки, возмещении ущерба и восстановлении домов. В осмотре также приняли участие профильные специалисты Минстроя России и подведомственных организаций министерства, в том числе ФБУ «РосСтройКонтроль» и ФАУ «РосКапСтрой».

«Сейчас важно найти оперативные решения по восстановлению, строительству, возмещению - по всем случаям, с которыми столкнулись люди. Мы работаем над этим совместно федеральным центром, региональной и муниципальной командой. В восстановлении принимают и будут принимать непосредственное участие специалисты Минстроя России и наших подведомственных структур», – сказал Файзуллин.

Министр также осмотрел социальные объекты, пострадавшие в результате паводка, среди которых здания Орской городской больницы и школы. Оценку состояния социальных объектов будут проводить комиссии с участием представителей федеральных структур, Минстроя России и его подведомственных учреждений.

Файзуллин совместно с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания обсудили вопросы оказания помощи и восстановления жилых объектов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. Участники рассмотрели основные задачи по восстановлению систем жизнеобеспечения, таких как водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.



В Оренбургской области начато обследование для последующего восстановления жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Созданы 35 муниципальных комиссий, которые проверили более 1800 домов на предмет восстановления и утраты. В регионе уже идет подключение объектов к электроэнергии и газоснабжению.

Глава Минстроя России в ходе совещания уделил особое внимание выделению компенсаций многодетным семьям и родителям, в одиночку воспитывающим детей. Такие семьи планируется поставить на отдельный учет и под особый контроль. «Общался с жителями сегодня. Сейчас важно все разъяснить, чтобы не было непонимания у людей, чтобы люди не боялись, что их обманут и знали, что им делать», – сказал Файзуллин.



