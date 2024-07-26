Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

  • Новость часаФСБ задержала экс-замглавы Минобороны Булгакова по делу о коррупции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон на ровном месте создал политический кризис во Франции
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады
    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Группа предпринимателей осуждена в Москве за хищения у Минобороны
    Минюст запретил американский фонд «Свободная Россия»
    Банк России повысил ключевую ставку до 18%
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 14:24 • Новости дня

    Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение Камалы Харрис на пост президента США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель выразили поддержку Камале Харрис, которая выдвинула свою кандидатуру на выборах президента.

    «Мы с Бараком рады поддержать ее как кандидата от Демократической партии за ее позитивный настрой, чувство юмора и способность приносить свет и надежду людям по всей стране. Мы с тобой, Камала!», – передает ТАСС со ссылкой на пост Мишель Обамы.

    Барак Обама отметил, что сказал Харрис о том, что «она станет отличным президентом США и что супруги полностью ее поддерживают».

    Он также отметил: «В этот критический момент для нашей страны мы сделаем все возможное, чтобы она одержала победу в ноябре». К своему сообщению он прикрепил видео звонка Харрис.

    Ранее газета New York Times заявила об отставании Камалы Харрис от Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в США на 1%.

    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    Коментарии (17)
    24 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди – младший предрек революцию в стране.

    По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.

    «Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Коментарии (18)
    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

    Коментарии (7)
    25 июля 2024, 09:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистом из-за вопросов о здоровье Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом Питером Дуси из-за состояния здоровья действующего президента Джо Байдена и вопроса о возможном «сокрытии» информации об этом, сообщает Fox News.

    Старший корреспондент Fox в Белом доме Даси спросил Жан-Пьер, кто приказал чиновникам в администрации «покрывать» Байдена с его ухудшающимся здоровьем, на что пресс-секретарь ответила, что подобный нарратив нравится критикам главы США, после чего Дуси перебил ее и продолжил задавать вопросы, передает РИА «Новости».

    «Никакого покрывательства не было», – заверила она.

    Затем журналист снова перебил ее, заметив, что обозревает деятельность Байдена уже пять лет.

    После нескольких словесных перепалок они продолжили «напряженный разговор».

    В конце разговора журналист задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые «нанесли удар президенту Байдену в спину».

    «Мне больше нечего сказать», – заключила пресс-секретарь.

    Коментарии (5)
    25 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    @ Evan Vucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский лидер Джо Байден заявил, что он стал первым президентом США в этом столетии, при котором страна не ведет войны.

    «Я продолжу работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, безопасной и лидировала в свободном мире», – отметил Байден в своем телеобращении из Овального кабинета, передает ТАСС.

    Ранее он заявил, что принял решение отказаться от личных амбиций и не будет пытаться переизбираться на пост главы США.

    Коментарии (11)
    24 июля 2024, 17:30 • Новости дня
    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис

    Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.

    «До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.

    Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.

    Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.

    Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.

    «Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.

    На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

    Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    Коментарии (13)
    24 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение действующего главы США Джо Байдена о выходе из борьбы за пост президента было «личным и сложным», оно не связано с состоянием его здоровья, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Также она добавила, что Байден намерен остаться на посту президента США до истечения срока своих полномочий, несмотря на отказ от амбиций по переизбранию, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Коментарии (7)
    26 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис

    Американист Дробницкий: Харрис создают образ «прокурора Трампа»

    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    @ IMAGO,Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демократы хотят реванша. По их мнению, новый боец Камала Харрис на дебатах порвет Дональда Трампа «как тузик грелку». Другое дело, что республиканцы не спешат принимать бой, пока в Демпартии официально не определились с кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом.

    «Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис могут состояться в сентябре, однако до этого Демпартия должна провести конференцию и решить вопрос с официальной номинацией кандидата», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. До тех же пор, по прогнозам собеседника, республиканцы и демократы продолжат лишь обмениваться взаимными упреками.

    Он напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дебаты, потому что в Демпартии могут еще десять раз передумать. «Выбранная Республиканской партией тактика – «мы побьем вас потом, когда вы сами себя измордуете» – может сыграть им на руку», – уточнил спикер.

    «Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб. Предвыборный ролик тому подтверждение», – указал аналитик. Более того, без ребрендинга и помощи со стороны команды Барака Обамы реальные рейтинги Камалы Харрис в скором времени начнут падать, прогнозирует Дробницкий.

    Демократы же пытаются использовать ситуацию в своих интересах. «Они очень хотят реванша. По их мнению, новый боец – молодая по сравнению с президентом Харрис – на дебатах порвет Трампа «как тузик грелку». Хотя то же самое в Демпартии говорили и о Байдене, но ссылались на опыт и достижения политика», – указал политолог.

    При этом даже ничью демократы выдадут за большую победу. «Их цель – зарядить прессу, чтобы потом журналисты кричали, что Харрис на две головы выше Трампа», – пояснил аналитик. Вместе с тем многое будет зависеть от правил проведения дебатов, вопросов, поведения модераторов. Американист прогнозирует: Харрис в ходе дискуссии с республиканцем, если она все же состоится, будет повторять традиционные программные вещи.  

    «Ей уже создают образ «прокурора Трампа». На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», – предположил Дробницкий. Аналитик также указал: подобные нападки Харрис будут свидетельствовать о том, что Трампа в случае победы демократов посадят, но это – игра на обострение, которая в конечном счете приблизит гражданскую войну в США.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. По ее словам, избиратели заслуживают услышать эту дискуссию. При этом она обвинила Трампа в том, что он, по ее словам, «дал задний ход». «Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», – сказала Харрис, ее слова приводит РИА «Новости».

    Предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата с Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чанг назвал Харрис «марксистской мошенницей» и отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Трампа, и они ждут кого-нибудь получше». В связи с этим, сказал Чанг, «было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать».

    Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который, напомним, решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать свое участие. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.

    В четверг Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах на пост президента, представляя Демократическую партию. Об это она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ). Харрис прикрепила агитационное видео, в котором обещает на высшем государственном посту бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

    Однако пользователи Сети не оценили ролик. «Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии», – написал пользователь real_defender. Другой комментатор отметил, что Харрис баллотируется в то время, когда в США высокая инфляция, большие налоги и открытые границы. «Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США», – добавила Bubblebathgirl.

    Коментарии (3)
    24 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    В мультсериале «Симпсоны» нашли пророчество об итогах выборов в США

    Tекст: Александра Юдина

    В одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны» нашли предсказание о победе кандидата в президенты США Камалы Харрис, указывает CNN.

    В эпизоде «Барт в будущем», вышедшем еще в 2000 году, по сюжету Лиза Симпсон в 2030 году становится американским президентом США, на ней те же фиолетовый пиджак и большие белые бусы, что были на Харрис на инаугурации в 2021 году, передает РИА «Новости».

    Исполнительный продюсер мультсериала Альфред Джин отметил, что гордится быть частью «предсказаний» мультсериала.

    Напомним, это не первый случай, когда «Симпсоны» «предсказывают» будущее. Так, создатели мультсериала уже показали президента Трампа, смарт-часы, а также напечатанную на 3D-принтере еду.

    Коментарии (3)
    25 июля 2024, 03:50 • Новости дня
    Байден заявил, что пожертвовал личными амбициями ради демократии в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден объявил, что принял решение отказаться от личных амбиций и не будет пытаться переизбираться на высший государственный пост ради сохранения демократии в стране.

    «Я уверен, что мои достижения на посту президента, международное лидерство и видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто не должно стоять на пути спасения демократии, включая мои личные амбиции», – передает ТАСС его слова.

    Он добавил, что считает правильным решение «передать эстафету новому поколению».

    Байден подчеркнул, что в жизни общества есть «время и место» для опыта, который приносит возраст, но сейчас «время и место для новых, более молодых голосов». Он призвал американцев поддержать на выборах вице-президента Камалу Харрис.

    Ранее в Белом доме заявили, что выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем.


    Коментарии (3)
    26 июля 2024, 09:39 • Новости дня
    Трамп раскритиковал работу главы ФБР из-за сомнений в его ранении

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social Федеральное бюро расследований (ФБР) за некомпетентность, проявленную во время расследования покушения на его жизнь.

    По его словам, глава ФБР Кристофер Рэй заявил Конгрессу, что не уверен в том, что Трампа ранило обломком, осколком стекла или пулей, передает ТАСС.

    «Врачи написали в медицинском заключении – «пулевое ранение уха». Именно так», – подчеркнул Трамп.

    Кандидат в президенты отметил, что такие высказывания директора спецслужбы явно указывают на то, что ФБР «ничего не знает о террористах и других преступниках».

    В заключение политик заметил, что «некогда легендарное ФБР потеряло доверие Америки».

    Ранее Трамп назвал возможную причину покушения на него.

    Washington Post писала, что следователи пока обнаружили немного доказательств, свидетельствующих о том, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал под влиянием какой-либо идеологии.

    Коментарии (2)
    23 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Британские букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах

    Британские букмекеры дали Трампу шансы в 63-69% на победу на выборах президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах президента США оценивается существенно выше 50%, считают букмекеры в Британии, соответствующие коэффициенты ставок появились в букмекерских конторах страны.

    Коэффициент на победу Трампа составляет от 1,57 до 1,44, вероятность победы, по мнению букмекеров, от 63% до 69%, передает ТАСС.

    При этом заявление действующего президента США Джозефа Байдена об отказе от президентской гонки почти не повлияло на эти показатели.

    При этом коэффициенты на победу вице-президента Камалы Харрис, которую поддержал Байден в качестве кандидата от демократов, составляют от 2,75 до 2,5, шансы ее успеха на победу букмекерами оцениваются в 36-40%.

    На победу супруги бывшего президента Барака Обамы Мишель также есть ставки, однако она еще не заявляла о планах по участию в президентской гонке. Ее шансы самые низкие из всех трех, они оцениваются в пределах от 1% до 7%.

    Ранее Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    В Сети распространился фейк о смерти экс-президента США Картера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В интернете появилась информация о якобы смерти бывшего американского президента Джимми Картера, изначально ложное сообщение опубликовала американская крайне правая активистка и блогер Лора Лумер.

    Лумер опубликовала пост с фейком в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), он быстро попал в тренды, его распространили многие другие пользователи, передает «Регнум» со ссылкой на Fox5.

    Вскоре после этого блогер удалила публикацию, ее начали критиковать за распространение непроверенной информации.

    Картер занимал Белый дом с 1977 по 1981 год, он является членом Демократической партии, в октябре ему будет 100 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько конспирологических теорий и фантастических версий появилось после исчезновения из эфиров действующего президента США Джо Байдена.

    Коментарии (2)
    25 июля 2024, 02:31 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис некомпетентной и сумасшедшей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп охарактеризовал Камалу Харрис как некомпетентного и безумного вице-президента, который несет ответственность за все неудачи президента Джо Байдена.

    «Она – самый некомпетентный вице-президент», – заявил он, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает ТАСС.

    По его словам, Харрис была причиной каждой катастрофы, связанной с Байденом. Трамп заявил, что вице-президент может разрушить страну, если получит возможность прийти к власти.

    Ранее лидеры демократов официально поддержали выдвижение Камаллы Харрис в президенты.

    Коментарии (0)
    26 июля 2024, 04:59 • Новости дня
    Отставание Харрис от Трампа по уровню поддержки избирателей оценили в 1%

    New York Times заявила об отставании Харрис от Трампа по уровню поддержки избирателей в США на 1%

    Tекст: Антон Антонов

    По уровню поддержки среди избирателей в США вице-президент страны Камала Харрис отстает от бывшего главы американского государства Дональда Трампа на 1%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного New York Times и исследовательским институтом Siena College.

    Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 1142 американцев, погрешность оценивают в 3,3 процентных пункта. Трамп получает поддержку 48% избирателей, Харрис – 47%. New York Times отмечает, что для Демократической партии это «существенный рост», если сравнивать с опросом, который состоялся после дебатов Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена, передает ТАСС.

    Напомним, американист Дмитрий Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис. По его мнению, с момента замены Байдена на Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее.


    Коментарии (3)
    Главное
    В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России
    Израильские военные извлекли тела пятерых заложников из подземного тоннеля в Газе
    В РПЦ предостерегли Константинопольского патриарха от силового захвата Афона
    Утвержден список обязательных для предустановки российских программ
    Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже
    Полиция провела масштабную операцию против мигрантов в Петербурге и Ленобласти

    Что ждет рубль после повышения ставки ЦБ

    Рубль всю неделю показывал укрепление ко всем трем валютам – юаню, доллару и евро. Эксперты связывают это с ожидаемым повышением ставки Банком России и пиком налоговых выплат в понедельник. Как поведет себя рубль после решения ЦБ в пятницу и почему эксперты называют его слишком крепким? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон на ровном месте создал политический кризис во Франции

    Начинают проясняться настоящие итоги прошедших не так давно во Франции выборов в Национальное собрание. Казалось бы, президент Франции Эммануэль Макрон одержал решительную победу, проведя своих людей на ключевые должности в парламенте государства. Однако реальная борьба разворачивается за кандидатуру будущего премьера: Макрон спровоцировал ситуацию, ранее для Франции просто немыслимую. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............