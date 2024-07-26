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    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    18 комментариев
    26 июля 2024, 04:59 • Новости дня

    Отставание Харрис от Трампа по уровню поддержки избирателей оценили в 1%

    New York Times заявила об отставании Харрис от Трампа по уровню поддержки избирателей в США на 1%

    Tекст: Антон Антонов

    По уровню поддержки среди избирателей в США вице-президент страны Камала Харрис отстает от бывшего главы американского государства Дональда Трампа на 1%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного New York Times и исследовательским институтом Siena College.

    Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 1142 американцев, погрешность оценивают в 3,3 процентных пункта. Трамп получает поддержку 48% избирателей, Харрис – 47%. New York Times отмечает, что для Демократической партии это «существенный рост», если сравнивать с опросом, который состоялся после дебатов Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена, передает ТАСС.

    Напомним, американист Дмитрий Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис. По его мнению, с момента замены Байдена на Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее.


    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

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    25 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

    Трамп объяснил Зеленскому необходимость завершения конфликта

    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта с Россией.

    В эфире телеканала Fox News он рассказал, что в разговоре с Зеленским назвал Россию «военной машиной». Также он напомнил украинскому лидеру, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    «И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито тоже. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться», – сказал Трамп.

    Он также выразил уверенность, что нынешний президент США Джо Байден «не должен был допустить этого, это было легко остановить». Трамп считает, что конфликт стал реальностью по двум причинам: высокие цены на нефть и вывод войск США из Афганистана.

    «Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него», – сказал Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    23 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку

    Глава Секретной службы США Читл подала в отставку

    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на следующий день после признания в том, что попытка покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа была колоссальным провалом, сообщили американские СМИ.

    Читл сама подала в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Сообщение об отставке появилось на следующий день после того, как главу Секретной службы подвергли жесткой критике в Палате представителей США.

    В ходе этих слушаний попытку покушения на Трампа назвали крупнейшим провалом этой службы.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    24 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди – младший предрек революцию в стране.

    По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.

    «Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

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    25 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    ФБР: Трамп при покушении мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера
    ФБР: Трамп при покушении мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о сомнениях по поводу того, что экс-президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в результате совершенного на него покушения.

    По словам Рэя, Трамп мог получить ранение уха не от пули, а от обломка телесуфлера, сообщил телеканал ABC News, передает канал «360».

    «Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», – сказал глава ФБР.

    Он не исключил, что одна из пуль действительно могла ранить политика, однако дальнейшая траектория ее полета не установлена.

    Рэй также рассказал, что открывший огонь Томас Мэтью Крукс приобрел огнестрельное оружие в прошлом году у своего отца. Он пробрался на крышу здания с помощью механического оборудования на земле и трубопроводов на стене. По словам директора ФБР, подозреваемый вел замкнутый образ жизни, в его телефоне было обнаружено мало контактов.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что найденные на месте покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа самодельные бомбы и оружие с боеприпасами говорят о том, что стрелок Томас Мэттью Крукс готовился к массовой бойне на митинге.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    23 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Трамп заверил, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте, передает РИА «Новости».

    Также сенатор Джей-Ди Вэнс добавил, что речь идет «о реальной проблеме», ее необходимо решать.

    «Если Байден не может баллотироваться на пост президента, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом», – отметил сенатор.

    Также Трамп рассказал, что у демократов «плохая политика», так как они тратят деньги на «неработающие вещи».

    Экс-президент добавил, что у демократов плохая миграционная и военная политика.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    25 июля 2024, 09:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистом из-за вопросов о здоровье Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом Питером Дуси из-за состояния здоровья действующего президента Джо Байдена и вопроса о возможном «сокрытии» информации об этом, сообщает Fox News.

    Старший корреспондент Fox в Белом доме Даси спросил Жан-Пьер, кто приказал чиновникам в администрации «покрывать» Байдена с его ухудшающимся здоровьем, на что пресс-секретарь ответила, что подобный нарратив нравится критикам главы США, после чего Дуси перебил ее и продолжил задавать вопросы, передает РИА «Новости».

    «Никакого покрывательства не было», – заверила она.

    Затем журналист снова перебил ее, заметив, что обозревает деятельность Байдена уже пять лет.

    После нескольких словесных перепалок они продолжили «напряженный разговор».

    В конце разговора журналист задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые «нанесли удар президенту Байдену в спину».

    «Мне больше нечего сказать», – заключила пресс-секретарь.

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    23 июля 2024, 06:36 • Новости дня
    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    AP сообщило о поддержке Харрис необходимым числом делегатов для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов предстоящего съезда Демократической партии, чтобы пройти формальное утверждение в качестве кандидата в президенты, сообщило Associated Press.

    По информации Associated Press, ее поддерживает 2538 делегатов при необходимом минимуме в 1976 голосов. Подчеркивается, что это не окончательный результат – выдвижение кандидатуры состоится на съезде партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, передает ТАСС.

    При этом из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура следует, что кандидат определится в ходе электронного голосования к 7 августа. Для участия кандидаты должны собрать 300 подписей делегатов, которые были изначально отобраны для голосования. Мур заявил, что пока «ни один кандидат не получил большинства», передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    24 июля 2024, 17:30 • Новости дня
    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис

    Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.

    «До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.

    Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.

    Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.

    Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.

    «Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.

    На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

    Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    Коментарии (13)
    25 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    @ Evan Vucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский лидер Джо Байден заявил, что он стал первым президентом США в этом столетии, при котором страна не ведет войны.

    «Я продолжу работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, безопасной и лидировала в свободном мире», – отметил Байден в своем телеобращении из Овального кабинета, передает ТАСС.

    Ранее он заявил, что принял решение отказаться от личных амбиций и не будет пытаться переизбираться на пост главы США.

    Коментарии (11)
    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

    Коментарии (6)
    24 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение действующего главы США Джо Байдена о выходе из борьбы за пост президента было «личным и сложным», оно не связано с состоянием его здоровья, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Также она добавила, что Байден намерен остаться на посту президента США до истечения срока своих полномочий, несмотря на отказ от амбиций по переизбранию, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Коментарии (7)
    23 июля 2024, 10:32 • Новости дня
    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    «Самый либеральный сенатор» Камала Харрис стала лучшим кандидатом для выдвижения командой действующего президента США Джо Байдена в связи с тем, что оказалась единственной среди новоявленных троцкистов либо оголтелых неолибералов, считает российский сенатор Андрей Климов.

    «Она сейчас главная надежа неолибералов всех стран, работать над ее избранием будет целая армия политактивистов, журналюг, лоббистов, PR-менеджеров, финансистов-глобалистов, кровожадных спонсоров из ВПК», – указал он в своем Telegram-канале «Русский Акцент».

    Климов отметил, что, как говорят злые языки в США, удобную для манипуляций недалекую даму американские «демократы» попробуют использовать ради победы для дальнейшего обострения военных конфликтов или старта новых военных авантюр (вроде бомбардировок Белграда Клинтоном в 1999-м или обстрелов территории России «байденскими наймитами» после февраля 2022-го).

    Также сенатор не исключил возникновения опасных для глобального мира авантюр США на Корейском полуострове, острове Тайвань или провокаций на Кавказе.

    «Тут-то как раз может пригодиться идущим ва-банк «демократам» «воинственный старичок Байден», пожелавший остаться еще на полгодика главнокомандующим ВС США», – отметил Климов.

    В заключение сенатор добавил, что в такой ситуации миру необходимо максимально сплотиться, например, на платформе БРИКС, где Москва председательствует как раз в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США. Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Харрис «злобной и тупой».

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    24 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    В мультсериале «Симпсоны» нашли пророчество об итогах выборов в США

    Tекст: Александра Юдина

    В одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны» нашли предсказание о победе кандидата в президенты США Камалы Харрис, указывает CNN.

    В эпизоде «Барт в будущем», вышедшем еще в 2000 году, по сюжету Лиза Симпсон в 2030 году становится американским президентом США, на ней те же фиолетовый пиджак и большие белые бусы, что были на Харрис на инаугурации в 2021 году, передает РИА «Новости».

    Исполнительный продюсер мультсериала Альфред Джин отметил, что гордится быть частью «предсказаний» мультсериала.

    Напомним, это не первый случай, когда «Симпсоны» «предсказывают» будущее. Так, создатели мультсериала уже показали президента Трампа, смарт-часы, а также напечатанную на 3D-принтере еду.

    Коментарии (3)
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