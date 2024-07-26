Фестиваль «Таврида.АРТ» стартовал в Крыму

Tекст: Валерия Городецкая

Фестиваль ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма, его цель – продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, проживающих на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Год семьи фестиваль будет ориентирован и на поддержку семейных ценностей.

В программу фестиваля вошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступления звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказы и театрализованные представления, море музыки и ярких красок.

На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» выступят популярные артисты российской эстрады. В лайн-апе фестиваля: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Татьяна Куртукова, MIRAVI, Женя Трофимов х Комната культуры, Стас Ярушин, ST, ОМ., Меджикул, 5УТРА, NLO, MOHITO. Специальным гостем фестиваля станет южноафриканская певица LIZWI.

Аутентичная музыка с национальным колоритом – одна из главных «изюминок» мероприятия. На сцене фестиваля выступят представители национальной культуры из разных уголков России. Лучшие театральные коллективы и студии из разных уголков России представят гостям свои спектакли.

В список флагманских событий фестиваля вошла выставка-ярмарка «Арт.Молодость», которая продемонстрирует работы молодых российских художников, дизайнеров, авторов, производителей аутентичной продукции, владельцев локальных брендов и арт-объектов.

В честь 225-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Пушкина на фестивале поставят театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин». Он будет состоять из пяти оригинальных серий, каждая из которых соединит в себе ключевые темы и идеи произведений поэта и станет поводом для исследования современности.

По традиции на главной сцене состоится шоу в честь выдающихся российских культурных деятелей. Кроме того, запланировано шоу музыкального лейбла «Таврида.АРТ» под названием «Душа», которое познакомит зрителей с творчеством молодых, но уже заявивших о себе артистов лейбла.

Еще одно ожидаемое событие – торжественное завершение строительства первой очереди Студии «Юг.Кино». Это новый проект «Таврида.АРТ» и еще одна точка притяжения российских и международных кинопроизводителей.

В различные форматы фестиваля будут интегрированы молодежные творческие сообщества – добровольные объединения молодых людей в сфере культуры и искусства по профессиональным признакам. Каждое из них представит свой проект.

Арт-шествие – неотъемлемая часть Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Каждый год тысячи участников облачаются в яркие наряды и проходят колоритной колонной через всю территорию фестиваля. В этом году 27 июля оно пройдет в формате масштабной Семейной встречи.

Также на фестивале состоится презентация сборника «Новые сказки народов России», разработанного резидентами, участниками и авторами арт-кластера «Таврида», а на выставке «АРТ-ЭКСПО» представители регионов России презентуют свои культурные и гастрономические достижения.