Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Приговорен изучавший промобъект в Петербурге для атаки БПЛА мужчина
Изучавший промобъект в Петербурге для атаки БПЛА мужчина получил десять лет
Фигурант дела о госизмене, который изучал промышленный объект в Петербурге для возможной атаки украинскими беспилотниками, получил десять лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области.
В июле 2023 года Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте россиянина Вячеслава Лутор по делу о госизмене и организации террористической деятельности, передает РИА «Новости».
По данным следствия, мужчина планировал вступить в ряды украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, запрещенная в России).
«Суд признал Лутора виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
Установлено, что Лутор связался с представителями «Легиона» через Telegram и выразил желание участвовать в боевых действиях против ВС России. Получив согласие украинских кураторов, он купил авиабилеты по маршруту Петербург – Москва – Стамбул, откуда планировал вылететь в Польшу, а затем на Украину. Однако при попытке покинуть Россию он был задержан.
В спецслужбе также отметили, что при обыске телефона мужчины была найдена переписка с представителями «Легиона», а также документы, подтверждающие его намерение вступить в террористическую организацию, фотографии и координаты стратегического объекта.
Лутор был признан виновным по статьям о подготовке к государственной измене в форме перехода на сторону противника, о сотрудничестве с иностранным государством или организацией, а также о подготовке к участию в деятельности террористической организации.