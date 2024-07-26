Приговорен изучавший промобъект в Петербурге для атаки БПЛА мужчина

Изучавший промобъект в Петербурге для атаки БПЛА мужчина получил десять лет

Tекст: Кристина Цыцура

В июле 2023 года Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте россиянина Вячеслава Лутор по делу о госизмене и организации террористической деятельности, передает РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина планировал вступить в ряды украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, запрещенная в России).

«Суд признал Лутора виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Установлено, что Лутор связался с представителями «Легиона» через Telegram и выразил желание участвовать в боевых действиях против ВС России. Получив согласие украинских кураторов, он купил авиабилеты по маршруту Петербург – Москва – Стамбул, откуда планировал вылететь в Польшу, а затем на Украину. Однако при попытке покинуть Россию он был задержан.

В спецслужбе также отметили, что при обыске телефона мужчины была найдена переписка с представителями «Легиона», а также документы, подтверждающие его намерение вступить в террористическую организацию, фотографии и координаты стратегического объекта.

Лутор был признан виновным по статьям о подготовке к государственной измене в форме перехода на сторону противника, о сотрудничестве с иностранным государством или организацией, а также о подготовке к участию в деятельности террористической организации.



