Пескова спросили о задержанном в Париже россиянине

Эксперт рассказал, зачем мясо перед продажей накачивают водой

Мясник Рябинкин: Чаще всего водой накачивают свинину

Tекст: Татьяна Косолапова

«Надо сказать, что мясо, которое продается в магазинах, бывает, инъектируют фосфатами (солевыми растворами) и водой. Как правило, делается это для того, чтобы более жесткие части мяса стали мягкими, а также, чтобы продлить этому продукту срок годности. Никто же не хочет купить мясо, которое нужно обязательно съесть сегодня, иначе оно протухнет», – говорит Рябинкин.



Однако, продолжает собеседник, с помощью шприцевания можно увеличить вес мяса не более чем на 10%. Вредно это только в какой-то степени для кошелька покупателя, но не для здоровья. Чаще всего инъекциям подвергается свинина, она лучше всего принимает в себя влагу. Реже обкалывают говядину и баранину. О случаях накачивания водой птицы эксперт не слышал.

«Отличить такое мясо на прилавке довольно легко. Во-первых, обколотое водой мясо гораздо светлее обычного. Чаще всего такое кладут в маринованные готовые наборы, чтобы как раз цвет из-за специй был не различим. Как правило, воды инъектируют больше, чем мясо может в себя взять, поэтому она выделяется прям внутри упаковки. Ну и при термообработке это очень хорошо видно – при жарке вода из продукта выходит вместе с соком», – делится мясник.

Также проверить мясо можно на ощупь: надавить на него пальцем, рассказывает специалист. Если после этого образовалась вмятина, которая быстро восстановилась, а на вид продукт выглядит упругим, то мясо хорошее. А если след от пальца не исчез, то, вероятнее всего, оно подвергалось шприцеванию.

«Что касается проколов от инъекций, то их вряд ли можно будет разглядеть в магазине без лупы. Разве что если они не были сделаны в жир, пленки или кожу – такое заметить просто. Тем не менее, и такой визуальный осмотр не повредит. Волокна мяса должны быть целы, срез должен быть однородным, без повреждений», – заключил Рябинкин.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия заняла четвертое место в мире по производству мясной продукции, создав современную отрасль, мощности которой за 15 лет выросли в два раза. Он отметил, что страна вышла на стопроцентную обеспеченность собственным мясом, его потребление в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека.