Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Пескова спросили о задержанном в Париже россиянине
Песков: Кремль не знает деталей задержания россиянина в Париже
Кремль видел сообщения СМИ о задержании в Париже россиянина за якобы попытку дестабилизировать обстановку во время Олимпиады, но не располагает другой информацией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьезные», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, о задержании должно быть уведомлено российское посольство в Париже, Кремль надеется, что информация будет предоставлена.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизировать обстановку во время проведения летних ОИ.
Французские СМИ писали, что задержанный 40-летний россиянин прибыл во Францию в начале 2010 года, «обучался в парижской кулинарной школе», работал в мишленовском ресторане и был «участником реалити-шоу».