Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Названы сроки появления бустерной вакцины от туберкулеза
Гинцбург: Бустерная вакцина «ГамТБвак» от туберкулеза может появиться в середине 2025 года
Вакцина для защиты от инфицирования туберкулезом «ГамТБвак» прошла третью стадию клинических испытаний. Она может начать применяться в середине 2025 года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он рассказал, что вакцина закончила фактически третью стадию клинических испытаний на людях – это более 2000 пациентов. В случае «если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования туберкулезом», передает ТАСС.
Ранее Гинцбург рассказал, что российские ученые разработали антибиотик фтортиазинон, который предназначен для лечения уретрита, простатита и цистита, вскоре он поступит в гражданский оборот.