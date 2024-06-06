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Гинцбург анонсировал выход на рынок российского антибиотика для лечения простатита
Российские ученые разработали антибиотик фтортиазинон, который предназначен для лечения уретрита, простатита и цистита, вскоре он поступит в гражданский оборот, заявил академик РАН и глава центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Препарат зарегистрировали в апреле 2024 года, это антибиотик, предназначенный для лечения бактериальных инфекций, включая синегнойную палочку, кишечную палочку, сказал Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».
Также он способен лечить пневмонии, уретриты, простатиты и циститы. Препарат подходит для профилактики больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких.