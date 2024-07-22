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Финалисты «Большой перемены» предложили идеи по развитию Движения Первых
В понедельник в международном детском центре «Артек» прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов и школьников из зарубежных государств, с финалистами встретился первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В рамках финала состоялась проектная сессия «Движение Первых: новые возможности», на которой финалисты конкурса «Большая перемена» представили свои идеи по развитию движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Помимо Кириенко, в презентации приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
В ходе неформальной встречи ребята из разных регионов России, в том числе из ДНР, Крыма и Севастополя, Урала, Сибири и Дальнего Востока, рассказали Сергею Кириенко о своих интересах и проектах, а также поделились планами на будущее.
«В этом году на «Большой перемене» темой конкурсных испытаний стали семейные ценности и традиции. И очень радует то, с какой гордостью каждый из участников рассказывал о своих семьях, братьях и сестрах, бабушках и дедушках. Тех, кто замотивировал их участвовать в конкурсе, поддерживал и помогал проходить конкурсные испытания», – подчеркнул Кириенко.
Он отметил, что главной особенностью конкурса «Большая перемена», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина, является то, что дети выступают его соавторами наравне со взрослыми.
«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования России.
В финале «Большой перемены» для учеников 5–7 классов приняли участие 700 школьников из 68 регионов России. Он проходил с 18 по 22 июля в МДЦ «Артек». В юбилейном сезоне все этапы конкурса объединены общей темой и посвящены Году семьи.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена».