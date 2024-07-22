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Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»
Президент России Владимир Путин направил приветственное послание финалистам конкурса «Большая перемена», церемония закрытия которого состоялась в понедельник в международном детском центре «Артек».
Участниками финала юбилейного сезона «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов и участников международного трека в этом году стали 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран, среди которых США, Канада, Аргентина, Британия, Германия, Греция, Израиль, Бразилия, Египет и Сербия.
На Артек-арене приветствие Путина зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Приветствую вас в международном детском центре «Артек» на финале всероссийского конкурса «Большая перемена» – одном из наиболее значимых, масштабных проектов Движения Первых. Искренне рад, что популярность вашего замечательного конкурса с каждым годом растет, и сегодня он объединяет уже не только учащихся 5–7 классов из многих регионов нашей страны, но и школьников из зарубежных государств», – говорится в послании.
Путин также отметил, что участие в «Большой перемене» – это отличная возможность проявить себя в самых разных сферах: в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах. «И, конечно, очень важно, что вы учитесь работать в команде, обретаете новых друзей. Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы – и в учебе, и в будущей профессии», – говорится в приветствии.
Отдельно российский лидер выразил благодарность родным, близким и наставникам конкурсантов: «Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ваших педагогов, наставников, родителей, друзей – всех, кто помогает вам смело идти вперед, воплощать в жизнь намеченные планы». В завершении послания Путин пожелал успехов и всего наилучшего всем финалистам конкурса.