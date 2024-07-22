То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Стало известно о реакции семьи и Белого дома на выход Байдена из президентской гонки
Стало известно, как семья и Белый дом отреагировали на отказ Байдена от переизбрания
Решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания вызвало чувство облегчения среди его семьи и сотрудников американской администрации, сообщил источник телеканала ABC News.
Источник рассказал телеканалу, что несколько последних недель были болезненными для Байдена, так как «от него отвернулись союзники», передает ТАСС.
Один из источников добавил, что перед официальным объявлением Байден сказал о намерении выйти из президентской гонки своему брату Джеймсу и сестре Валери Байден Оуэнс.
Также источник рассказал, в Белом доме эмоции «были на пределе»: чиновники были ошеломлены, и многие из них рыдали. При этом значительная часть сотрудников вашингтонской администрации испытала облегчение.
Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.