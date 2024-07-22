Стало известно о реакции семьи и Белого дома на выход Байдена из президентской гонки

Стало известно, как семья и Белый дом отреагировали на отказ Байдена от переизбрания

Tекст: Ольга Иванова

Источник рассказал телеканалу, что несколько последних недель были болезненными для Байдена, так как «от него отвернулись союзники», передает ТАСС.

Один из источников добавил, что перед официальным объявлением Байден сказал о намерении выйти из президентской гонки своему брату Джеймсу и сестре Валери Байден Оуэнс.

Также источник рассказал, в Белом доме эмоции «были на пределе»: чиновники были ошеломлены, и многие из них рыдали. При этом значительная часть сотрудников вашингтонской администрации испытала облегчение.

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Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.