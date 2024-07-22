То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Сенатор счел «отражающими реальность» слова Вучича о подготовке Запада к войне с Россией
Сенатор Карасин назвал «отражающими реальность» слова Вучича о подготовке Запада к войне с Россией
Высказывание президента Сербии Александра Вучича о неизбежности военного столкновения Запада с Россией отражает реальную ситуацию в мире, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«В данном случае Вучич фактически обрисовал нынешнюю ситуацию. Я ничего к этому добавить не могу», – заявил Карасин, его слова приводит «Лента.ру».
По мнению Карасина, Запад уже вступил в открытое столкновение с Россией, которое ведется «чужими руками за счет крови и жизни украинцев».
«Идет открытая война против России, мы это хорошо понимаем, и наши парни дают отпор на поле боя и морально. Поэтому Вучич просто констатировал реальную ситуацию, существующую в мире», – сказал сенатор.
Ранее Кремль отреагировал на слова Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией.