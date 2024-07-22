Сенатор счел «отражающими реальность» слова Вучича о подготовке Запада к войне с Россией

Сенатор Карасин назвал «отражающими реальность» слова Вучича о подготовке Запада к войне с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«В данном случае Вучич фактически обрисовал нынешнюю ситуацию. Я ничего к этому добавить не могу», – заявил Карасин, его слова приводит «Лента.ру».

По мнению Карасина, Запад уже вступил в открытое столкновение с Россией, которое ведется «чужими руками за счет крови и жизни украинцев».

«Идет открытая война против России, мы это хорошо понимаем, и наши парни дают отпор на поле боя и морально. Поэтому Вучич просто констатировал реальную ситуацию, существующую в мире», – сказал сенатор.

Ранее Кремль отреагировал на слова Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией.