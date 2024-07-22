То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Кремль отреагировал на слова Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией
Песков: НАТО продолжает окружать Россию военной инфраструктурой
НАТО продолжает приближать свою военную инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», – сказал Песков, комментируя слова сербского лидера Александра Вучича о том, что западные страны готовятся к конфликту с Россией, передает ТАСС.
Представитель Кремля также подчеркнул, что НАТО является конфронтационно настроенным блоком: «Он, собственно, заточен под задачи конфронтации – и он выполняет свои функции».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.