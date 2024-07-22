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Ростех показал работу модернизированных мобильных минометов «Сани»
Видеозапись с дрифтом усовершенствованных мобильных минометов 2С12А опубликовала государственная корпорация «Ростех», их уже поставили в ВС России, комплекс работает на базе грузовика повышенной проходимости «Урал».
Машина может проехать до тысячи километров на одном баке, в кузове у нее перевозится 120-мм миномет 2Б11, который выгружается при помощи электролебедки, сообщила корпорация в своем Telegram-канале.
В опубликованном ролике запечатлен «эффектный разворот», отмечается, что такие маневры необходимы для максимально быстрого развертывания и свертывания орудий на позициях. Это позволяет применять тактику «кочующих минометов», вводящую противника в заблуждение.
Сами минометы 2Б11 имеют высокую скорострельность, их дальность – выше семи километров, передает ТАСС.
Доработанная плита позволяет орудию вести круговой обстрел, а боекомплект миномета рассчитан более чем на 50 выстрелов. Из него можно вести огонь навесом на позиции неприятеля, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу.
Все поставленные артиллерийские орудия доказали надежность и эффективность в боевых условиях, заключили в Ростехе.