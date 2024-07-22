Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможных переговорах

Tекст: Алексей Дегтярев

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что разговор «той или иной тональности о диалоге гораздо лучше», чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца».

Кремль пока не может судить о том, что стоит за словами Зеленского о возможных переговорах, о каких планах идет речь. По словам Пескова, нужно дождаться каких-то конкретных действий, «если таковые будут».

В воскресенье Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.