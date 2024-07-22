То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».6 комментариев
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможных переговорах
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них, но важно дождаться конкретных предложений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что разговор «той или иной тональности о диалоге гораздо лучше», чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца».
Кремль пока не может судить о том, что стоит за словами Зеленского о возможных переговорах, о каких планах идет речь. По словам Пескова, нужно дождаться каких-то конкретных действий, «если таковые будут».
В воскресенье Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.