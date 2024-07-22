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В Госдуме предложили наделить нотариусов правом взыскивать долги за ЖКХ без суда
В Госдуму внесен проект об исполнительной надписи за задолженность по оплате ЖКУ
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который позволит нотариусам взыскивать с граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) без обращения в суд, следует из документа.
«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса», – цитирует РИА «Новости» первого зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
По его словам, нотариусы смогут использовать этот инструмент для взыскания задолженностей по ЖКХ, так как они имеют доступ к необходимым сведениям из государственных информационных систем, включая Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Он объяснил, что на нотариуса возлагается обязанность предварительно уведомить должника о поступившем требовании взыскателя и предоставить ему срок для реагирования.
В свою очередь должник вправе обжаловать задолженность в суде в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении исполнительной надписи нотариуса.
Депутат уверен, что данная мера позволит сократить объем просроченной задолженности за ЖКХ, что, в свою очередь, положительно скажется на модернизации коммунальной инфраструктуры, повышении качества услуг ЖКХ и снижении нагрузки на судебную систему.
Согласно данным Росстата, на 1 апреля 2024 года объем дебиторской задолженности граждан и юрлиц за ЖКХ достиг 1,77 трлн рублей.