То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».0 комментариев
Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию в I полугодии на 35,4%
В I полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4%, до 6,2 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
За I квартал из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2,3 млрд долларов, за II квартал – на 3,9 млрд долларов, передает «Интерфакс».
Поставки грузовиков за январь–июнь 2024 года снизились на 23,9%, до 1,3 млрд долларов. За I квартал их ввоз в Россию упал на 44,5%, до 454,4 млн долларов, за II квартал – снизился на 4,5%, до 828,3 млн долларов.
Экспорт из Китая в Россию частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за шесть месяцев вырос на 18,3%, почти до 1,2 млрд долларов. Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в Россию растет четвертый месяц подряд, как и поставки легковых автомобилей.
Ранее председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории.