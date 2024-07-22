Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.0 комментариев
Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм
Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.
По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.
Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.
В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.
Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.