  • Новость часаЖители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зеленая энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    38 комментариев
    22 июля 2024, 09:19 • Новости дня

    Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.

    По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.

    Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.

    В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    21 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

    Tекст: Максим Попов

    На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

    Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

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    19 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили до 1370 военнослужащих, «Запад» – до 3920, «Юг» – до 3930, группировок «Центр» – до 2215, «Восток» – до 925, «Днепр» – до 715.

    Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 277 вертолетов, 630 самолетов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 552 зенитных ракетных комплекса, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек.

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    20 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

    По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.


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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».

    «Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.

    «Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.


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    20 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ

    Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ

    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Река Днепр для украинских боевиков на Херсонском направлении превратилась в границу между жизнью и смертью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.

    «Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.

    Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.

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    21 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве

    Лебедев: В Николаеве отмечаются британские и румынские наемники со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Румынии базируются в Николаеве, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Николаеве замечены шотландские и канадские наемники. Лебедев добавил, что канадцев определяют по нашивкам, и шотландцев вычислили после того, как один из них ходил по городу в килте и вышиванке, передает ТАСС.

    Он отметил, что в Николаеве отмечаются также румынские наемники, а вот количество поляков наемников в зоне СВО уменьшилось.

    Лебедев сообщил также, что в рядах ВСУ количественно преобладают «свежемобилизованные мужики».

    Напомним, в конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

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    19 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России освободили Юрьевку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка в ДНР.

    Там добавили, что на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны, отражены 38 контратак подразделений противника.

    В Минобороны сообщили, что за неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, бронемашина MaxxPro и два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

    Напомним, 14 июля российские войска освободили Урожайное в ДНР.

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    20 июля 2024, 11:21 • Новости дня
    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе

    ЦКБР: Российские специалисты изучили украинский дрон-камикадзе

    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе
    @ Иван Высочинский/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться во время приближения к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Уточняется, что такой дрон – принципиально новая разработка Киева, беспилотник оснащен реактивным двигателем, за счет чего увеличилась его стоимость и была сокращена дальность полета, передает РИА «Новости».

    По данным экспертов, одной из особенностью дрона является способность резко разгоняться при приближении к зоне действия систем противовоздушной обороны.

    Кузякин добавил, что результаты анализа дрона передали соответствующим структурам.

    «Анализ каждой подобной «птички» раскрывает информацию о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод», – заключил он.

    Ранее российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow.

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    20 июля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    Bild: ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные захватили село Прогресс на Покровском направлении, пишет военный обозреватель Bild Юлиана Репке.

    По ее словам, российская армия захватила Прогресс в 22 км восточнее Покровска, передает «Царьград».

    Репке указывает, что последнее наступление (около трех километров за неделю) стало новым свидетельством развала украинского фронта.

    Ранее российские войска освободили Бердычи в ДНР.

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