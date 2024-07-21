  • Новость часаСША и Британия нанесли четыре авиаудара по Ходейде на западе Йемена
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    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57
    Российские войска освободили Розовку и Песчаное Нижнее
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зеленая энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    21 июля 2024, 19:03 • Новости дня

    Армия Израиля разослала первые повестки ультраортодоксам

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет, сообщило издание The Times of Israel.

    Согласно имеющейся у издания информации, армия еще дважды разошлет по тысяче повесток призывникам из этой группы населения, которая десятилетиями освобождалась от срочной службы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что для призыва были выбраны мужчины, имеющие работу, водительские права или же являющиеся студентами высших учебных заведений. Издание поясняет, что таким образом были выбраны мужчины, которые не полностью погружены в религиозное обучение.

    Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военное положение в Израиле обязывает призывать в армию все категории общества, в том числе ультраортодоксальных евреев, которые сейчас фактически освобождены от воинской обязанности.

    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

    Tекст: Максим Попов

    На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

    Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

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    21 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану

    Яков Кедми: Удар Израиля по порту Ходейда лишил хуситов топлива

    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану
    @ Xin Hua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Израиля по йеменскому порту Ходейда лишили хуситов большой части средств и топлива. Атака также стала месседжем Ирану, что Израиль может ударить и по Тегерану, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее ВВС Израиля разрушили инфраструктуру йеменского порта и нефтеперегонный завод.

    «Хуситы выпустили за девять последних месяцев порядка 200 ракет в сторону Израиля. И это не считая их атак на корабли в Красном море. Кроме того, недавно они убили израильского гражданина. Так что атака – это наш ответ им. Удары пришлись по основному порту, через который идет все снабжение хуситов, включая поставки из Ирана», – сказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Также был атакован находящийся на берегу нефтеперегонный завод, который является основным источником топлива и средств для режима хуситов. Кроме того, были разрушены нефтехранилища. Это первый жесткий намек Израиля хуситам: «будете продолжать нападать на нас – удары будут еще мощнее». Хуситы не смогут ничего этому противопоставить», – спрогнозировал собеседник.

    «Если говорить о технической стороне атаки, то израильские воздушные суда летели над Красным морем. Там были истребители F-15 далеко не старых модификаций, самолеты-заправщики, поскольку надо было преодолеть две тысячи километров, и даже вертолеты – спасательное подразделение, если пилотам самолетов придется катапультироваться», – объяснил он.

    «Кстати, об атаке мы предупредили США, Британию, Саудовскую Аравию и Египет, вдоль берегов которых шла группа. В итоге со стороны саудитов и Египта были бурные аплодисменты, а Иран выступил с осуждением. Но это месседж и Ирану: от Израиля до Тегерана 1,7 тыс. км – меньше, чем до Йемена. И для Израиля не проблема преодолеть ПВО и ПРО Ирана», – заметил спикер.

    Израильские истребители в субботу нанесли удар по военным объектам хуситов вблизи йеменского порта Ходейда, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и 87 получили ранения. Это произошло на следующий день после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, нанес удар по Тель-Авиву, сообщает Reuters.

    Большинство раненых в Йемене получили серьезные ожоги от пожаров на нефтяных объектах и электростанции, приводит сообщение йеменского министерства здравоохранения телеканал Al-Masirah TV, главный новостной ресурс хуситов.

    Днем в воскресенье израильские СМИ сообщили, что ВВС Израиля находятся в повышенной боевой готовности в Хайфе и Эйлате. За час до этого приходили сообщения о мощном одиночном взрыве в Хайфе.

    Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что атаки были проведены «в целях самообороны». По его словам, порт использовался хуситами для получения оружия из Ирана. Цели Израиля включали также «объекты двойного назначения, такие как энергетическая инфраструктура». «Пожар, бушующий в Ходейде, виден на всем Ближнем Востоке», – заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы «не колеблясь нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Правительство Йемена осудило «атаку сионистского режима» и допустило «усугубление гуманитарного кризиса». Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в произошедшем виновны Израиль и США. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны не убивать мирных жителей и не разрушать инфраструктуру.

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    21 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве грузового состава в Рязанской области ожидал от СБУ 15 тыс. долларов

    Tекст: Максим Попов

    Обвиняемый в подрыве грузового состава в Рязанской области в 2023 году Руслан Сидики признал свою вину и заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе в одном из мессенджеров, запрещенных в России, и был завербован. За совершенный подрыв он должен был получить обещанные деньги, но этого не произошло, передает ТАСС.

    Сидики был задержан российскими силовиками в прошлом году в своей квартире в Рязани. Он ждал от СБУ схему радиодетонатора, который должен был самоуничтожиться на расстоянии одного километра от места подрыва самодельного взрывного устройства. Он обвиняется в совершении теракта, повлекшего причинение тяжкого имущественного ущерба. До задержания он проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров.

    По данным Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й километр в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Были повреждены 15 вагонов.


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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Ростеха показала процесс сборки Су-35С и Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина, входящего в ОАК.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей. Там добавили, что завод прошел путь от небольшой строительной площадки в тайге до крупнейшего предприятия военной авиационной техники в России, при этом за годы работы 13 тыс. самолетов вышли с линий сборки завода.

    «Комсомольские самолеты крайне востребованы сегодня в боевых условиях, они вносят важный вклад в обороноспособность страны», – подчеркнули в ОАК.

    Ранее Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С.

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    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    20 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Экс-разведчик США спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал безуспешное контрнаступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ будут продолжать безуспешные попытки контрнаступления до последнего украинца, поставки истребителей F-16 только ускорят поражение украинских войск, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    По его словам, украинцы будут атаковать до гибели последнего профессионального солдата, Киев будет использовать любые ресурсы, которых недостаточно, передает РИА «Новости».

    Риттер призвал прекратить говорить об  F-16. «Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», – заявил разведчик.

    Он считает, что поставки истребителей только ускорят поражение ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ.

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    21 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.

    Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.

    Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.

    Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.

    В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.

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    20 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Порт йеменской Ходейды атаковали 12 самолетов ВВС Израиля

    Al Hadath: Порт йеменской Ходейды атаковали 12 самолетов ВВС Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В налете на порт йеменского города Ходейда были задействованы не менее 12 самолетов ВВС Израиля, в том числе истребители американского производства F-35, сообщил телеканал Al Hadath.

    Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что в результате атаки  Израиля имеются убитые и раненые, передает ТАСС.

    В армии Израиля заявили, что удары по военным объектам хуситов были нанесены в ответ на сотни атак хуситов, совершенных против Израиля в последние месяцы.

    Ранее сообщалось, что несколько нефтяных объектов, расположенных в порту йеменского города Ходейда, подверглись удару с воздуха, есть погибшие и раненые.

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    21 июля 2024, 11:07 • Новости дня
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства объективного контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря засекли движущуюся к российской границе воздушную цель, это оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщило Минобороны.

    Для опознавания цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипажи ВКС России опознали цель как два американских стратегических бомбардировщика В-52Н. При приближении российских истребителей бомбардировщики развернулись от границы.

    Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

    Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    Коментарии (11)
    21 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».

    «Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.

    «Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.


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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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