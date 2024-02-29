Министр обороны Израиля выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев

Tекст: Денис Тельманов

«Вызовы в сфере безопасности, которые стоят перед нами, доказывают, что все должны нести бремя воинской повинности, все части общества... Возможно и важно добиться согласованной программы призыва, включая часть ортодоксального населения», – приводит слова Галата ТАСС.

Он добавил, что в Израиле «ценят тех, кто посвящает свою жизнь изучению Торы», поскольку «Тора сохраняла народ Израиля на протяжении двух тысяч лет изгнания». Вместе с тем он подчеркнул, что «без физического существования нет и духовного».

Галант отметил, что за последние недели он проводил консультации по вопросу призыва с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министрами, лидерами ультраортодоксальных партий.

«Я призываю главу правительства провести общие консультации со всеми фракциями коалиции и добиться необходимого согласия по закону о призыве. Надеюсь, что и фракции оппозиции присоединятся к этому плану, который будет подготовлен совместно», – подчеркнул министр обороны Израиля.

Отмечается, что ультрарелигиозные иудеи (харедим) составляют порядка 13,5% населения Израиля – 1,28 млн из 9,45 жителей. При этом они не несут обязательную для большинства израильтян службу в армии, не работают и посвящают свою жизнь изучению священных писаний и молитвам.

С началом военных действий в секторе Газа Армия обороны Израиля объявила о начале приема в свои ряды ортодоксов на добровольной основе, однако данных о том, сколько из них поступили на службу, не приводится.