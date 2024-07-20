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Макрон уклонился от купания в Сене до начала ОИ
Franceinfo: Макрон не собирается купаться в Сене до начала ОИ в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон не объявлял и не планировал купаться в Сене для демонстрации чистоты реки до старта Олимпийских игр 2024 года, сообщила радиостанция Franceinfo.
Представитель канцелярии Макрона заявил, что французский лидер не объявлял, что будет плавать до ОИ.
«Он объявил, что будет плавать, и всегда давал это понять. У него не обязательно будет возможность сделать это до игр», – цитирует радио представителя Макрона, передает РИА «Новости».
В Елисейском дворце также отметили, что точной даты заплыва Макрона нет, добавив, что ему было важно создать для купания парижан на годы вперед. В канцелярии добавили, что у французского лидера «будет возможность искупаться, когда он сможет».
В феврале Макрон заявил, что готов окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать их чистоту.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.
Мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований ОИ.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.