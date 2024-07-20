Макрон уклонился от купания в Сене до начала ОИ

Franceinfo: Макрон не собирается купаться в Сене до начала ОИ в Париже

Tекст: Вера Басилая

Представитель канцелярии Макрона заявил, что французский лидер не объявлял, что будет плавать до ОИ.

«Он объявил, что будет плавать, и всегда давал это понять. У него не обязательно будет возможность сделать это до игр», – цитирует радио представителя Макрона, передает РИА «Новости».

В Елисейском дворце также отметили, что точной даты заплыва Макрона нет, добавив, что ему было важно создать для купания парижан на годы вперед. В канцелярии добавили, что у французского лидера «будет возможность искупаться, когда он сможет».

В феврале Макрон заявил, что готов окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать их чистоту.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

Мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований ОИ.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.