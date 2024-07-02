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    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    28 комментариев
    2 июля 2024, 22:22 • Новости дня

    Вынесение приговора Трампу перенесли в США с июля на сентябрь

    Суд в США перенес на сентябрь вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

    Tекст: Антон Антонов

    Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации документов в связи с выплатами порноактрисе переносится на сентябрь, сообщил суд в США.

    Приговор должны были вынести 11 июля. Теперь датой для объявления наказания, «если это еще будет необходимо», или «для других процедур» указывается 18 сентября, передает РИА «Новости».

    Судья Хуан Мерчан удовлетворил просьбу адвокатов Трампа подать ходатайство об отмене обвинительного вердикта, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

    Напомним, Трампа обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание о предполагаемой связи. Присяжные признали Трампа виновным.

    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

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    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

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    30 июня 2024, 04:45 • Новости дня
    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов

    Жена Джо Байдена попросила не судить по 90-минутным дебатам о его достижениях на посту президента США

    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первая леди США Джилл Байден заявила, что 90 минут теледебатов не должны влиять на мнение о президенте Джо Байдене и его достижениях.

    «Мы не собираемся позволять 90 минутам определять 4 года, в течение которых ты был президентом», – сказала она, обращаясь к супругу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным агентства, Байден признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это плохим самочувствием.

    Напомним, что в четверг в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и его главным соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.

    Ранее СМИ сообщали, что среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    По его словам, к вечеру пятницы все внимание было сосредоточено «на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился».

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    1 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона

    Политолог Бавырин: Визит Канье Уэста в Москву пробил информационную блокаду Запада

    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона
    @ Michael Wyke/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если визит Такера Карлсона являлся чисто политическим, то приезд Канье Уэста в Москву – это скорее народная дипломатия. И в России, давая визу Уэсту, прекрасно осознавали эффект, который он произведет на Западе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Бавырин.

    «Уэст – это один из самых влиятельных музыкантов в мировой истории. Его уровень влияния сопоставим с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном. Уэст много чем обременен, в том числе диагнозами и специфической репутацией, но он все равно кумир, звезда, богат и влиятелен. И его появление в Москве – это пробивание информационной блокады, которая была установлена Западом в отношении России», – пояснил политолог Дмитрий Бавырин.

    «Ближайшая аналогия здесь – это Такер Карлсон. Раньше про него могли не знать в России, но в США за ним следили десятки миллионов человек. То же самое с Уэстом. Но если Такер – это чистая политика, то визит Канье ближе к народной дипломатии: звезда приехала в красивый современный город, в столицу не «тоталитарного Мордора», а великой страны», – отметил он.

    «Мне кажется, в России осознавали этот информационный эффект. Ведь американцу сейчас нельзя так просто взять и приехать в Москву. Отношения между странами на нуле, визу получить очень сложно, и этим необходимо заниматься заранее. Сомневаюсь, что Канье полгода собирал справки и выписки для визита в Россию. Похоже, на его визит было дано согласие людей, которые понимали, каким может быть информационный эффект от появления в Москве звезды подобного масштаба», – предположил Бавырин.

    В воскресенье в Москву прилетел американский рэпер, 24-кратный лауреат «Грэмми» Канье Уэст. Ксения Собчак сообщила, что цель приезда Канье – отметить 40-летие своего друга и дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Празднество прошло в ресторане «Белуга».

    В одном из столичных ресторанов Канье с компанией заказывали пельмени, блины, три вида икры, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановскую страчателлу, также сообщает РИА «Новости». Во время его визита фанаты Уэста устроили шестичасовой митинг у отеля Four Seasons рядом с Охотным рядом, где остановился музыкант. В понедельник стало известно, что Уэст покинул Россию.

    По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, визит Уэста в Москву не ограничивался личными мотивами. «Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст визитом в Москву открыто оппонирует американскому истеблишменту. Он – бунтарь», – сказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.

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    2 июля 2024, 06:17 • Новости дня
    Израильский министр выразил желание увидеть Ле Пен президентом Франции

    Израильский министр Шикли заявил о желании увидеть победу Ле Пен и Трампа на президентских выборах во Франции и США

    Tекст: Антон Антонов

    Для Израиля стали бы положительными результатами победа Марин Ле Пен и Дональда Трампа на президентских выборах во Франции и США, заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

    Как заявил министр, президентство Ле Пен стало бы «отличным» результатом выборов для Израиля. «С десятью восклицательными знаками», – добавил он. Шикли, который представляет правую партию «Ликуд», полагает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет его точку зрения, передает РИА «Новости».

    Шикли указал, что Ле Пен поддерживает борьбу Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также участвовала в шествии против антисемитизма в Париже, на котором не было действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Министр также отметил, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. Оценивая политику нынешней администрации США, Шикли сказал, что та является проблематичной для Израиля.

    Напомним, правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    1 июля 2024, 23:43 • Новости дня
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    Захарова назвала Байдена «жертвой»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден стал жертвой людей, которые привели его к власти «в абсолютно бессознательном состоянии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сказала, что должно быть жалко людей, которые «стали его жертвами», но и сам Байден оказался «жертвой», учитывая, в каком состоянии он «выбирался» и «дошел до конца своего срока», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По ее словам, людей вовлекли в «американскую авантюру под названием Украина». Как заявила Захарова, «это были американские демократы, либеральные демократы». Она считает, что «все это началось» со времен вице-президентства Байдена.

    Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня
    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

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    30 июня 2024, 01:06 • Новости дня
    Трамп посетовал, что провал Байдена на дебатах затмил его успех

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    «К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился», – написал Трамп в своей соцсети, передает ТАСС

    Республиканец в очередной раз предупредил, что из-за политики администрации Байдена США «близки к третьей мировой войне». «Если она произойдет, это будет война, не похожая ни на одну другую», – уточнил он.

    Напомним, что в Атланте (штат Джорджия) 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

    Ранее сообщалось, что жители Нью-Йорка призвали Байдена уйти в отставку после его выступления на дебатах.

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    30 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Свыше 70% американцев считают, что Байдену стоит выйти из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    В США телеканал CBS провел опрос, который показал, что более 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание.

    Такой оценки придерживаются 72% опрошенных, при этом 27% респондентов считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке, передает РИА «Новости».

    При этом относительно второго кандидата, экс-президента Дональда Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за пост, а 49% – что не позволяет.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    1 июля 2024, 22:41 • Новости дня
    Беспилотник возглавляемой США коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС в Сирии

    БПЛА возглавляемой США коалиции MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов.

    Российский самолет осуществлял плановый полет над Сирией. Летчик предпринял необходимые действия, чтобы не допустить столкновения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что у Эт-Танфа за сутки западные истребители F-15, Rafale, Typhoon, а также штурмовики A-10 Thunderbolt допустили десять нарушений. Кроме того, западная коалиция семь раз нарушила протоколы деконфликтации – речь идет о несогласованных полетах БПЛА.

    Напомним, 25 июня российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии. 27 июня сообщалось, что MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35. Также сообщалось, что ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.

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    2 июля 2024, 01:13 • Новости дня
    Демпартия США задумалась о способе пресечь обсуждение замены Байдена на выборах

    Bloomberg узнало о возможном выдвижении Байдена в июле кандидатом от демократов на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Демократическая партия США может выдвинуть действующего главу государства Джо Байдена кандидатом на выборах президента уже 21 июля, сообщило Bloomberg.

    Указывается, что такой шаг должен «пресечь внутрипартийные разговоры» о замене кандидатуры Байдена на выборах, которые ведутся в связи с его провалом на дебатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    2 июля 2024, 20:28 • Новости дня
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

    В случае победы на предстоящих выборах президента США Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток, в особенности на Украину и в Грузию, а также отозвать гарантии безопасности для стран блока, чьи расходы на оборону не превышают 2% ВВП, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что отзыв гарантий безопасности может быть расценен как нарушение статьи 5 договора НАТО, обязывающей членов блока принимать «необходимые меры» для помощи союзникам, на которых совершено нападение. Однако в «мозговом штабе» Трампа по внешней политике заявляют, что формулировка этой статьи является гибкой и не обязывает к силовому ответу.

    По данным издания, Трамп также обдумывает заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным по вопросу того, какие страны в дальнейшем смогут вступить в НАТО.

    Ранее бывший советник экс-президента США Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН.

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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    Дональду Трампу разрешили убивать

    Американский президент «становится королем, который выше закона». Такими словами ведущие американские юристы оценивают решение Верховного суда США, прямо касающееся обвинений в адрес Дональда Трампа. О чем идет речь, почему перед нами крупная политическая победа не только Трампа, но и лично Байдена, как это ни парадоксально? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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